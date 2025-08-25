 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Même aux Etats-Unis, les voitures électriques sont plus écologiques
information fournie par AFP 25/08/2025 à 18:44

Une voiture électrique en charge, le 12 juin 2025 à Corte Madera, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Même aux Etats-Unis où l'électricité est encore très carbonée, une voiture électrique émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre sur tout son cycle de vie qu'une voiture thermique, ont calculé des chercheurs de l'université du Michigan dans une étude publiée lundi.

Certes, la fabrication d'une voiture électrique, avec ses centaines de kilogrammes de batteries, émet plus de gaz à effet de serre que la fabrication d'une voiture thermique, ont noté les auteurs de l'étude: près de 12 tonnes d'équivalent CO2 pour un SUV moyen électrique contre moins de 8 pour son équivalent thermique.

Mais cette surpollution est largement compensée ensuite lors de l'usage, le carburant d'une voiture thermique étant beaucoup plus polluant en termes d'émission de gaz à effet de serre que la production d'électricité d'une voiture électrique.

Les chercheurs ont calculé qu'un SUV thermique de taille moyenne qui aura roulé pendant 15 ans sur une distance retenue d'environ 210.000 miles (337.000 km) sera à l'origine de l'émission de 84 tonnes d'équivalent CO2, contre 18 tonnes pour son équivalent électrique dans les mêmes conditions.

En moyenne, un véhicule électrique avec une autonomie de 300 miles (482 kilomètres) sera à l'origine de 30% de moins d'émissions sur tout son cycle de vie qu'une voiture hybride rechargeable, autour de 60% de moins qu'une hybride non rechargeable et environ 70% de moins qu'un voiture à moteur thermique à essence.

La chercheuse Elizabeth Smith et les autres auteurs de l'étude, publiée dans la revue "Environmental Science & Technology", ont "été les premiers à démontrer que l'électrification amenait une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les comtés américains", avancent-ils.

Ainsi, même dans le comté d'Apache dans l'Arizona, "qui possède le réseau électrique le plus intensif en carbone", un pick-up électrique émettra 40% moins de gaz à effet de serre sur tout son cycle de vie que son équivalent thermique.

L'étude s'est appuyée sur un modèle statistique d'estimation des émissions de CO2 que les auteurs ont nourri avec des variables liées au profil du conducteur américain moyen ou encore à l'intensité carbone de l'électricité dans le pays.

Les Etats-Unis, encore très dépendants du gaz et du charbon, ont une électricité en moyenne bien plus carbonée que dans beaucoup de pays européens.

Sur les trois derniers mois, chaque kilowatt-heure d'électricité produite y a engendré 424 grammes d'équivalent CO2, contre 269 en Allemagne, 195 au Royaume-Uni, 36 en Norvège et 26 en France, selon les calculs du site franco-danois Electricity Maps.

L'électrification des véhicules aux Etats-Unis est encore limitée: 2,7% des voitures en circulation sont électriques, selon des chiffres de 2024 de l'Agence internationale de l'énergie, contre 4,4% au sein de l'Union européenne et 11% en Chine.

Environnement
Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques
