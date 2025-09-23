Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.MI a annoncé lundi l'arrêt temporaire de la production de son usine de Poissy (Yvelines) pour s'adapter au marché difficile en Europe.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI , qui a lancé une offre hostile sur MEDIOBANCA MDBI.MI , a obtenu 86,3% du capital de sa cible, montrent des données boursières publiées lundi.

*

KINGFISHER

KGF.L a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de son exercice.

* ASM INTERNATIONAL ASMI.AS - Le fabricant néerlandais d'équipements pour puces informatiques a abaissé mardi son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour le second semestre 2025, en amont de sa journée investisseurs.

* HEINEKEN HEIN.AS - Le brasseur néerlandais a annoncé lundi avoir acquis les activités de boissons et de vente au détail de la société costaricienne Florida Ice and Farm Company

FIFCOa.CJ pour 3,2 milliards de dollars en numéraire, renforçant ainsi sa présence en Amérique centrale.

* KBC KBC.BR envisage l'acquisition de son rival néerlandais ABN AMRO ABNd.AS afin de renforcer sa présence en Europe, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* ORSTED ORSTED.CO - Le spécialiste danois de l'éolien offshore peut reprendre les travaux sur le projet Revolution Wind presque achevé au large des côtes de Rhode Island, a décidé lundi un juge fédéral américain, alors que l'administration du président Donald Trump avait interrompu le projet le mois dernier.

* NORMA GROUP NOEJ.DE - Advanced Drainage Systems (ADS) WMS.N a annoncé mardi son intention de racheter les activités de gestion de l'eau du fournisseur automobile et industriel allemand Norma Group dans le cadre d'une transaction évaluée à environ un milliard de dollars.

* SMITHS GROUP SMIN.L - Le groupe d'ingénierie a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux attentes du marché, grâce à une forte demande pour ses kits de contrôle des bagages et ses détecteurs d'explosifs, dans un contexte de besoins croissants en matière de sécurité dans le monde.

* RASPBERRY PI RPI.L - Le fabricant de carte informatique a annoncé mardi que son deuxième semestre avait bien démarré, anticipant une hausse du bénéfice et de la demande, malgré une baisse de 7% du bénéfice ajusté à 19,4 millions de dollars pour les six mois à fin juin.

* UNILEVER ULVR.L - Magnum, la division glaces d'Unilever, qui devrait être cotée en Bourse en novembre, prévoit d'utiliser l'intelligence artificielle de la start-up chilienne NotCo pour reformuler ses produits et en créer de nouveaux, a déclaré Zbigniew Lewicki, directeur de la recherche, de la conception et de l'innovation chez Magnum Ice Cream Company, cité dans un communiqué publié lundi.

* SAIPEM SPMI.MI , SUBSEA7 SUBC.OL - L'Etat italien a donné son feu vert conditionnel à la fusion entre l'opérateur énergétique Saipem et son concurrent norvégien Subsea7, rapporte mardi le journal financier MF.

* L'AÉROPORT DE COPENHAGUE KBHL.CO et celui d'Oslo ont été temporairement fermés lundi à cause de drones qui ont perturbé leurs activités pendant plusieurs heures avant une réouverture mardi.

*

ARGAN

ARGAN.PA a annoncé mardi qu'il retirait du marché le portefeuille CARAT constitué de quatre actifs grande distribution en raison de l'environnement politique "défavorable" en France.

