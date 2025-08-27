Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

* STELLANTIS STLAM.PA a payé 190,6 millions de dollars (162,81 millions d'euros) de pénalités cette année pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière d'économie de carburant, selon l'Administration américaine de la sécurité routière (NHTSA). Stellantis a confirmé ce montant à Reuters mardi, mais s'est refusé à tout autre commentaire.

* ELIS SA ELIS.PA a annoncé mardi avoir placé avec succès 350 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN.

* PORSCHE AG P911_p.DE - Oliver Blume envisage de démissionner de son poste de président du directoire du groupe afin de se concentrer sur ses fonctions de président de VOLKSWAGEN VOWG.DE , a rapporté mercredi l'hebdomadaire allemand WirtschaftsWoche, citant plusieurs sources haut placées au sein de l'entreprise.

* GIVAUDAN GIVN.S a fixé mercredi de nouveaux objectifs de croissance pour 2030 et annoncé une refonte de sa direction, qui verra le directeur général Gilles Andrier succédé par Christian Stammkoetter, qui est actuellement chez DANONE DANO.PA , en mars 2026.

