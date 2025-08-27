 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 07:54

(Actualisé avec Porsche AG, Givaudan,)

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.PA a payé 190,6 millions de dollars (162,81 millions d'euros) de pénalités cette année pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière d'économie de carburant, selon l'Administration américaine de la sécurité routière (NHTSA). Stellantis a confirmé ce montant à Reuters mardi, mais s'est refusé à tout autre commentaire.

* ELIS SA ELIS.PA a annoncé mardi avoir placé avec succès 350 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN.

* PORSCHE AG P911_p.DE - Oliver Blume envisage de démissionner de son poste de président du directoire du groupe afin de se concentrer sur ses fonctions de président de VOLKSWAGEN VOWG.DE , a rapporté mercredi l'hebdomadaire allemand WirtschaftsWoche, citant plusieurs sources haut placées au sein de l'entreprise.

* GIVAUDAN GIVN.S a fixé mercredi de nouveaux objectifs de croissance pour 2030 et annoncé une refonte de sa direction, qui verra le directeur général Gilles Andrier succédé par Christian Stammkoetter, qui est actuellement chez DANONE DANO.PA , en mars 2026.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UE105

(Rédigé par Bertrand De Meyer et Mara Vîlcu, édité par par Kate Entringer)

Valeurs associées

DANONE
72,040 EUR Euronext Paris -0,91%
ELIS
23,520 EUR Euronext Paris -2,41%
GIVAUDAN
3 405,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
PORSCHE AG
46,100 EUR XETRA -0,77%
STELLANTIS
8,412 EUR MIL 0,00%
STELLANTIS
8,4150 EUR Euronext Paris -1,72%
VOLKSWAGEN
103,900 EUR XETRA -0,10%
