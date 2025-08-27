 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tatouages, piercings: plus que deux mois d'attente pour donner son sang
information fournie par AFP 27/08/2025 à 13:30

Collecte le sang lors du "Marathon du don 2024" à l'Hôtel de Ville de Paris, le 28 novembre 2024 ( AFP / Grégoire CAMPIONE )

À partir du 1er septembre, il sera possible de donner son sang deux mois après un tatouage ou un piercing, au lieu de quatre mois jusqu'ici, grâce à l'amélioration des techniques de dépistage de virus comme l'hépatite C, rappelle mercredi l’Établissement français du sang.

Il faudra donc attendre deux fois moins longtemps après un tatouage, piercing (perçage des oreilles compris), une séance d'acupuncture, de sclérose de varices ou de mésothérapie pour faire un don de sang, de plasma ou de plaquettes, une modification que détaille un décret publié au Journal officiel le 10 avril.

En outre "l'évolution des critères de sélection des donneurs est (...) l'occasion pour l'EFS de rappeler qu'être tatoué n'empêche pas de donner son sang de manière définitive", souligne l'EFS dans un communiqué.

Ce délai règlementaire a été instauré car un tatouage ou un piercing peut exposer au risque de contamination par des virus comme l'hépatite C.

Grâce à l'amélioration des techniques de dépistage, systématique pour chaque donneur de sang, ce délai a pu être réduit, précise l'EFS: après contamination, les infections sont désormais détectées plus tôt qu'auparavant.

Créé après la crise du sang contaminé, l’Établissement du sang cite également "l'amélioration des conditions d'hygiène" dans les salons de tatouage et de piercing qui permettent de prévenir les risques de contamination.

L'EFS rappelle qu'il est possible de donner son sang toutes les huit semaines, jusqu'à quatre fois par an pour les femmes et six pour les hommes.

Moins de 4% des Français en âge de donner, entre 18 et 70 ans, donnent leur sang au moins une fois par an.

"On peut faire mieux", avait déclaré le président de l'EFS, Frédéric Pacoud, lors d'une conférence de presse avant la Journée mondiale des donneurs de sang, le 14 juin.

Pour les dons de plasma, il est possible de donner toutes les deux semaines, jusqu'à 24 fois par an. C'est toutes les quatre semaines pour les dons de plaquettes et jusqu'à douze fois par an.

"Chaque année, les dons de sang, de plasma et de plaquettes permettent de soigner un million de patients atteints de cancers, de maladies chroniques ou encore victimes d’hémorragies", rappelle l'EFS.

