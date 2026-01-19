 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 08:23

(Actualisé avec Shell, Téléfonica, ASM International, Belimo Median Technologies, précision sur les droits de douane, changements de recommandation sur BMW et Renault)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Huit pays européens ont publié dimanche un communiqué commun pour manifester leur solidarité avec le Groenland, convoité par Donald Trump, et dénoncer les nouvelles menaces douanières du président américain. Les actions notamment de COMMERZBANK

CBKG.DE et DEUTSCHE BANK DBKGn.DE sont attendues en repli de 2%.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a menacé dimanche Washington de "réponse sévère" en cas de frappes américaines, alors que plus de 5.000 personnes, dont 500 membres de la sécurité iranienne, ont été tuées dans les manifestations qui ont secoué l'Iran, selon un responsable iranien dans la région.

* ASM INTERNATIONAL ASMI.AS a annoncé lundi des réservations d'environ 800 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 698 millions d'euros au titre du quatrième trimestre, des données supérieures aux prévisions.

* TÉLÉFONICA TEF.MC envisage d'acquérir Vodafone España et a engagé Morgan Stanley et AZ Capital pour la conseiller en vue d'une éventuelle opération, rapporte lundi le journal El Confidencial, citant des sources du secteur.

* INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (IAG) ICAG.L - British Airways, l'une des filiales du groupe, a annoncé vendredi avoir suspendu temporairement ses vols vers le Bahreïn par mesure de précaution.

* SHELL SHEL.L et le conglomérat japonais Mitsubishi Corp

8058.T étudient les options de vente de leurs participations respectives dans le projet LNG Canada de 40 milliards de dollars canadiens (24,64 milliards d'euros), ont rapporté à Reuters trois sources proches du dossier.

* BELIMO BEAN.S - Le groupe suisse a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 23,3% en devise locale, ce qui lui a permis de dépasser les attentes.

* WESTWING GROUP WEW.DE - Le distributeur allemand de meubles et d'articles de décoration a annoncé vendredi anticiper un Ebitda ajusté pour 2025 entre 42 et 45 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires annuel devrait se situer dans la moitié supérieure de la fourchette prévisionnelle de 425 à 455 millions d'euros, soit aux alentours de 449 millions d'euros.

* MEDIAN TECHNOLOGIES ALMDT.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% pour 2025 et d'un carnet de commandes record de 76,6 millions d'euros, ce qui laisse présager des revenus futurs solides.

* BMW BMWG.DE et RENAULT RENA.PA - Berenberg a abaissé sa recommandation sur les deux constructeurs automobiles d'"acheter" à "conserver", évoquant un risque "palpable" lié à la concurrence chinoise dans un contexte de reprise générale du secteur automobile.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YH0QU

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ASM INT
689,6000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
BELIMO HLDG
891,500 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
BMW
88,720 EUR XETRA 0,00%
COMMERZBANK
34,950 EUR XETRA 0,00%
DEUTSCHE BANK
33,550 EUR XETRA 0,00%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
MEDIAN TECHNOLOGIES
4,3250 EUR Euronext Paris 0,00%
MITSUBISHI CORP
539,000 EUR LSE -84,13%
Pétrole Brent
63,79 USD Ice Europ -0,64%
Pétrole WTI
59,08 USD Ice Europ -0,61%
RENAULT
31,8300 EUR Euronext Paris 0,00%
SHELL
2 753,000 GBX LSE +0,02%
TELEFONICA
3,3390 EUR Sibe 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
