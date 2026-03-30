Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RTL AUDK.LU - Le groupe audiovisuel européen prévoit de présenter dans les prochains jours des remèdes visant à répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son rachat de Sky Deutschland, ont dit à Reuters trois sources directement informées du dossier.

* SODEXO EXHO.PA - Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre du groupe de restauration collective à "acheter" contre "conserver".

* GARANTI BBVA <GA RAN.IS> a accepté de céder l'intégralité de ses activités roumaines à la banque autrichienne RAIFFEISEN BANK RBIV.VI pour un montant de 591 millions d'euros (680 millions de dollars), a annoncé l'établissement bancaire turc.

* VUSION VU.PA - Le spécialiste français de l'étiquetage électronique a annoncé lundi l'extension de son partenariat avec Walmart Mexico, filiale du géant américain de la distribution, en vue de déployer la plateforme EdgeSense dans les magasins Express et Supercenters.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N40E122

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)