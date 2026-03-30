Eric Woerth confirmé à la présidence du PMU

L'ancien ministre Eric Woerth le 6 janvier 2025, à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'ancien ministre Eric Woerth a pris lundi ses fonctions de président du conseil d'administration du PMU après avoir reçu l'autorisation de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, a annoncé l'opérateur de paris hippiques.

Nommé le 13 mars par l'assemblée générale du groupement d'intérêt économique (GIE) PMU, Eric Woerth attendait que la HATVP, saisie préalablement, lui donne son feu vert pour le poste.

La HATPV a considéré "compatible le mandat de Président du Conseil d'administration du PMU avec les fonctions gouvernementales qu'il a exercées précédemment", a affirmé lundi le PMU dans un communiqué de presse.

"C'est avec fierté que je prends aujourd'hui mes fonctions", a déclaré M. Woerth, qui s'est dit "honoré de pouvoir contribuer à son rayonnement et à la construction de son avenir".

"J'exercerai mes responsabilités avec détermination, aux côtés du directeur général Cyrille Giraudat, pour accompagner la relance de l'activité au bénéfice de la filière hippique", a-t-il complété.

Eric Woerth succède à Joël Séché, qui a assuré l'intérim de la présidence pendant six mois, à la suite du départ de Richard Viel.

Ancien ministre et député de l'Oise, Eric Woerth était, depuis septembre 2025, chargé par le Premier ministre et les ministres concernés de travailler à la rédaction d'un "Pacte PMU 2030", afin d'accompagner la transformation de la filière hippique.

Le PMU, né en 1930, est un groupement d'intérêt économique (GIE) détenu par France Galop et la SETF (Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français) qui se partagent à parts égales le bénéfice net (837 millions d'euros en 2024) pour financer la filière hippique et ses 40.000 emplois.

Confronté à une baisse des paris hippiques, le PMU a fait face à des difficultés financières qui ont conduit à des désaccords entre ses sociétés mères.

Après un rapport de l'Inspection générale des finances l'été dernier, l'Etat a annoncé un "Pacte PMU 2030", dont l'une des plus importantes mesures était de "rénover la gouvernance" et changer le statut du PMU pour le faire évoluer en GIE commercial.