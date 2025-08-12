 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 726,00
+0,32%
Indices
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 08:52

(Actualisé avec UBS, Bellway)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALNEVA VLS.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 37,8% sur les six premiers mois de l'année, porté notamment par les ventes de son vaccin Ixiaro/Jespect, tout en faisant état d'une perte opérationnelle sur la période.

* UBS UBSG.S - L'action est indiquée en repli de 1,1% en avant-Bourse après une vente d'actions par un investisseur.

* K+S SDFGn.DE - Le producteur allemand de sel et de potasse a fait état mardi d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre, le volume des ventes de ses activités agricoles ayant été affecté par des problèmes logistiques.

* BELLWAY BWY.L a annoncé mardi qu'il prévoyait de livrer environ 9.200 logements au cours de son exercice 2026, la baisse des taux d'intérêt ayant amélioré les perspectives des constructeurs de logements.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3TZ1XS

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BELLWAY
2 434,000 GBX LSE -0,16%
K+S
12,900 EUR XETRA 0,00%
UBS GROUP
31,910 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
VALNEVA
3,6400 EUR Euronext Paris 0,00%
