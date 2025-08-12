Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALNEVA VLS.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 37,8% sur les six premiers mois de l'année, porté notamment par les ventes de son vaccin Ixiaro/Jespect, tout en faisant état d'une perte opérationnelle sur la période.

* UBS UBSG.S - L'action est indiquée en repli de 1,1% en avant-Bourse après une vente d'actions par un investisseur.

* K+S SDFGn.DE - Le producteur allemand de sel et de potasse a fait état mardi d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre, le volume des ventes de ses activités agricoles ayant été affecté par des problèmes logistiques.

* BELLWAY BWY.L a annoncé mardi qu'il prévoyait de livrer environ 9.200 logements au cours de son exercice 2026, la baisse des taux d'intérêt ayant amélioré les perspectives des constructeurs de logements.

