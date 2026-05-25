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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 25/05/2026 à 08:13

(Actualisé avec Delivery Hero/Uber et précisions sur Ferrari)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DELIVERY HERO DHER.DE - Le conseil d'administration d'Uber UBER.N s'est réuni samedi pour discuter d'un relèvement de son offre d'achat sur Delivery Hero après qu'un actionnaire majoritaire a rejeté la proposition initiale du groupe de services de VTC d'Uber, qui valoriserait le spécialiste allemand de livraison de repas à plus de 11,5 milliards d'euros, a rapporté dimanche le Financial Times. L'action Delivery Hero est attendue en hausse de 5,7% à l'ouverture lundi après la confirmation par le groupe allemand d'une offre de rachat de son concurrent américain.

* FERRARI RACE.MI doit présenter ce lundi son premier modèle de véhicule entièrement électrique, baptisé Luce.

* ABIVAX ABVX.PA a fait état vendredi d'une perte opérationnelle annuelle de 56,2 millions d'euros et d'une trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de placements à court terme de 491,6 millions d’euros, le laboratoire français disant disposer d'un horizon de financement prévisionnel jusqu’au quatrième trimestre 2027.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41Y0T3

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
UBER TECH
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