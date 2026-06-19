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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 08:01

(Actualisé avec Entain et ASML)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURAZEO EURA.PA a annoncé jeudi soir avoir acquis une participation majoritaire dans le spécialiste des infrastructures industrielles déployables Lauralu.

* ENTAIN ENT.L , le propriétaire de la société de paris britannique Ladbrokes, a commencé à étudier différentes options concernant sa coentreprise en Europe centrale et orientale, y compris une éventuelle cession, ont indiqué trois sources proches du dossier.

* ASML ASML.AS - Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a dit au groupe néerlandais que Washington craignait que l'une de ses principales machines de fabrication de puces ait pu être acheminée vers la Chine en violation des restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42K1GH

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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