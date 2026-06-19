Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Entain et ASML)
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* EURAZEO EURA.PA a annoncé jeudi soir avoir acquis une participation majoritaire dans le spécialiste des infrastructures industrielles déployables Lauralu.
* ENTAIN ENT.L , le propriétaire de la société de paris britannique Ladbrokes, a commencé à étudier différentes options concernant sa coentreprise en Europe centrale et orientale, y compris une éventuelle cession, ont indiqué trois sources proches du dossier.
* ASML ASML.AS - Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a dit au groupe néerlandais que Washington craignait que l'une de ses principales machines de fabrication de puces ait pu être acheminée vers la Chine en violation des restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42K1GH
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer