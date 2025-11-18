Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE SA CAGR.PA s'est fixé mardi un nouvel objectif de bénéfice de plus de 8,5 milliards d'euros pour 2028, dépassant les attentes, alors que les investisseurs suivent de près la montée du groupe bancaire français au capital de son concurrent italien BANCO BPM BAMI.MI .

* AMUNDI AMUN.PA a annoncé mardi la signature d’un partenariat stratégique avec Intermediate CAPITAL GROUP (ICG)

ICGIN.L , dans le cadre duquel le premier gestionnaire d'actifs européen prendra également une participation de 9,9% dans son concurrent coté à Londres.

* ADP ADP.PA - L'opérateur aéroportuaire a fait état lundi soir d'un trafic groupe en octobre de 34,2 millions de passagers, en hausse de 5%.

* RUBIS RUBF.PA a annoncé lundi un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 8 millions d'euros.

* ABB ABBN.S la société d'ingénierie suisse tient mardi sa journée investisseurs.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)