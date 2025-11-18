 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 004,00
-1,46%
Indices
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 07:45

(Actualisé avec Amundi, Crédit Agricole SA,)

*

*

*

*

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE SA CAGR.PA s'est fixé mardi un nouvel objectif de bénéfice de plus de 8,5 milliards d'euros pour 2028, dépassant les attentes, alors que les investisseurs suivent de près la montée du groupe bancaire français au capital de son concurrent italien BANCO BPM BAMI.MI .

* AMUNDI AMUN.PA a annoncé mardi la signature d’un partenariat stratégique avec Intermediate CAPITAL GROUP (ICG)

ICGIN.L , dans le cadre duquel le premier gestionnaire d'actifs européen prendra également une participation de 9,9% dans son concurrent coté à Londres.

* ADP ADP.PA - L'opérateur aéroportuaire a fait état lundi soir d'un trafic groupe en octobre de 34,2 millions de passagers, en hausse de 5%.

* RUBIS RUBF.PA a annoncé lundi un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 8 millions d'euros.

* ABB ABBN.S la société d'ingénierie suisse tient mardi sa journée investisseurs.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ABB
56,400 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
ADP
121,000 EUR Euronext Paris 0,00%
AMUNDI
66,600 EUR Euronext Paris 0,00%
BANCO BPM
12,925 EUR MIL 0,00%
CREDIT AGRICOLE SA
16,220 EUR Euronext Paris 0,00%
Gaz naturel
4,36 USD NYMEX +0,48%
Pétrole Brent
63,67 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
59,41 USD Ice Europ -0,44%
RUBIS
32,360 EUR Euronext Paris 0,00%
A lire aussi

  • Le logo d'ABB est visible à Zurich
    ABB relève son objectif de marge d'Ebita
    information fournie par Reuters 18.11.2025 08:18 

    ABB a relevé mardi son objectif de marge opérationnelle alors que le groupe suisse d'ingénierie se prépare à se concentrer sur l’électrification et l’automatisation industrielle. Le groupe, qui est en train de céder son activité de robots industriels à SoftBank ... Lire la suite

  • ( AFP / DENIS CHARLET )
    Trains Intercités: L'Etat choisit Wiremind pour la billetterie avant l'ouverture à la concurrence
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 08:14 

    L'Etat a confié le développement d'une plateforme nationale de distribution des billets sur les liaisons ferroviaires Intercités, appelées à être progressivement ouvertes à la concurrence, à la société Wiremind, déjà à l'origine de la tarification en temps réel ... Lire la suite

  • ( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )
    Crédit Agricole veut augmenter d'un quart ses bénéfice d'ici 2028
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 08:12 

    Huit millions de clients en plus et 25% de bénéfice net supplémentaire: le groupe bancaire Crédit Agricole a détaillé mardi ses ambitions pour 2028 lors de la présentation de son plan stratégique à moyen terme, "Act". Crédit Agricole S.A, entité cotée qui regroupe ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )
    "Baby Shark" s'attaque à la Bourse avec un appétit aiguisé
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 08:10 

    Le studio sud-coréen derrière "Baby Shark", de très loin la vidéo la plus visionnée de YouTube, a chassé les gains mardi pour son entrée à la Bourse de Séoul, prenant jusqu'à 60% en matinée. La chanson pour enfants, aux paroles entêtantes présentant une famille ... Lire la suite

