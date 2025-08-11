Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA et ACS ont signé un accord définitif sur l’acquisition de Cobra IS.

* ROLLS-ROYCE RR.L a cédé son fonds de pension britannique à la Pension Insurance Corporation (PIC) dans le cadre d'une opération évaluée à 4,3 milliards de livres (3,69 milliards d'euros), annonce dimanche dans un communiqué l'assureur spécialisé dans les régimes de retraite dits à prestations définies.

* MARKS & SPENCER MKS.L a repris les commandes en ligne avec retrait en magasin pour les vêtements après une interruption de 15 semaines suite à une cyberattaque et un vol de données.

* GSK GSK.L a annoncé lundi que l'agence américaine du médicament (FDA) avait accepté sa demande d'examen prioritaire du gépotidacine, un antibiotique oral destiné au traitement de la gonorrhée non compliquée transmise par voie sexuelle.

* ORSTED ORSTED.CO a annoncé lundi son intention de procéder à une émission de droits d'une valeur de 60 milliards de couronnes (9,4 milliards de dollars), invoquant l'évolution défavorable du marché éolien offshore aux États-Unis.

