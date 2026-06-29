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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 08:18

* IPSEN IPN.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord de fusion définitif avec Kartos Therapeutics, dans le cadre duquel le laboratoire français va acquérir la biotech américaine pour un montant initial de 450 millions de dollars (395,29 millions d'euros).

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé lundi la signature d'un contrat de long terme avec le groupe lituanien BROLIS pour fournir environ 17.000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques d'ici 2032.

* SECTEUR PHARMACEUTIQUE - Les Etats-Unis pourraient ouvrir une enquête sur le secteur pharmaceutique suisse, similaire à celle lancée la semaine dernière en Allemagne, a déclaré vendredi le président d'Interpharma, l'association suisse de l'industrie pharmaceutique. ROCHE ROPC.S et NOVARTIS NOVN.S seront à cet égard à surveiller.

* BT GROUP BT.L et Verizon Communications VZ.N ont annoncé lundi un accord visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d'une coentreprise à parts égales dont l'objectif sera de servir une clientèle multinationale.

* PROSUS PRX.AS - L'opérateur néerlandais de services numériques a fait état lundi d'une hausse de 84% de son bénéfice d'exploitation ajusté sur l'ensemble de l'année et a précisé que tous ses écosystèmes régionaux avaient atteint le seuil de la rentabilité, une première pour le groupe.

* FORTUM FORTUM.HE a annoncé son intention de lancer une offre sur ELMERA ELMRA.OL qui valorisera le groupe à environ 5,1 milliards de couronnes norvégiennes. Le conseil d'administration d'Elmera a dit lundi recommander à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - Le Trésor italien, qui détient un peu moins de 5% du capital de Monte dei Paschi di Siena, pourrait céder sa participation dans la banque toscane via une opération de placement accéléré mardi prochain, selon un article paru dimanche dans Il Giornale. Une source au sein du ministère italien de l'Économie a démenti cette information.

* INTESA SANPAOLO ISP.MI a déclaré samedi avoir déposé auprès de la Consob, l'autorité italienne de surveillance des marchés financiers, le document d'offre relatif à son offre publique d'achat et d'échange volontaire de toutes les actions de MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI .

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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BT GROUP
194,925 GBX LSE -0,04%
EXOSENS
54,1500 EUR Euronext Paris 0,00%
FORTUM
19,670 EUR Tradegate +0,54%
INTESA SANPAOLO
5,952 EUR MIL 0,00%
IPSEN
162,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
NOVARTIS
126,280 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
PROSUS RG-N
37,4750 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
ROCHE HLDG PC
336,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
VERIZON COMM
46,510 USD NYSE +0,96%
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