* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi avoir livré 60 avions en mars, ce qui porte le nombre de livraisons à 114 pour le premier trimestre.
* VINCI SGEF.PA a annoncé jeudi avoir remporté un contrat d'un montant total de 192 millions d'euros pour la modernisation de la principale station de traitement des eaux de Prague.
* SODEXO EXHO.PA doit publier ses comptes financiers avant l'ouverture des marchés.
* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI - Le groupe italien de luxe a fait état jeudi d'une hausse de 14% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au titre du premier trimestre, à 369 millions d'euros, grâce à de fortes ventes en Amérique et en Asie.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40L1LS
(Rédigé par Claude Chendjou)
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