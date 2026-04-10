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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi avoir livré 60 avions en mars, ce qui porte le nombre de livraisons à 114 pour le premier trimestre.

* VINCI SGEF.PA a annoncé jeudi avoir remporté un contrat d'un montant total de 192 millions d'euros pour la modernisation de la principale station de traitement des eaux de Prague.

* SODEXO EXHO.PA doit publier ses comptes financiers avant l'ouverture des marchés.

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI - Le groupe italien de luxe a fait état jeudi d'une hausse de 14% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au titre du premier trimestre, à 369 millions d'euros, grâce à de fortes ventes en Amérique et en Asie.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40L1LS

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

AIRBUS
170,800 EUR Euronext Paris -2,54%
BRUNELLO CUCINELLI
79,660 EUR MIL -1,39%
SODEXO
44,340 EUR Euronext Paris -3,98%
VINCI
136,9000 EUR Euronext Paris +0,40%
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