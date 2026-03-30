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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 06:30

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RTL AUDK.LU - Le groupe audiovisuel européen prévoit de présenter dans les prochains jours des remèdes visant à répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son rachat de Sky Deutschland, ont dit à Reuters trois sources directement informées du dossier.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N40E122

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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