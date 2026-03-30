* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* RTL AUDK.LU - Le groupe audiovisuel européen prévoit de présenter dans les prochains jours des remèdes visant à répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son rachat de Sky Deutschland, ont dit à Reuters trois sources directement informées du dossier.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N40E122
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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