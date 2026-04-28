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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 08:25

* NEXANS NEXS.PA - Le spécialiste des câbles industriels a fait état mardi d'une hausse de 1,3% sur un an de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 1,5 milliard d'euros, citant notamment la progression de ses activités d'électrification.

* M6 MMTP.PA - Le groupe télévisuel français a fait état mardi d'une baisse de 5,5% sur un an de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, qui ressort à 297,7 millions d'euros, avec la dégradation de l'environnement économique et son impact sur le marché publicitaire vidéo.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA - Le spécialiste des gaz industriels a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre et a réitéré ses perspectives.

* BP BP.L - La major britannique a fait état mardi d'un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, son indicateur équivalent au résultat net, de 3,2 milliards de dollars au titre du premier trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,67 milliards dans un consensus réalisé par la société et après 1,38 milliard il y a un an.

* WPP WPP.L - Le groupe publicitaire britannique a confirmé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour le premier semestre en dépit de l'incertitude à court terme engendrée par le conflit au Moyen-Orient.

* BARCLAYS BARC.L a annoncé mardi un bénéfice du premier trimestre conforme aux attentes, une provision de 200 millions de livres sterling pour une perte liée à une exposition à une seule entreprise ayant été compensée par la bonne performance de la banque d'investissement grâce à une activité de trading soutenue.

* NOVARTIS NOVN.S - Le groupe pharmaceutique suisse a fait état mardi d'un résultat opérationnel ajusté sous les attentes au titre du premier trimestre, la concurrence des médicaments génériques ayant pesé sur les ventes de son traitement phare Entresto pour l'insuffisance cardiaque chronique.

* SSAB SSABa.ST - Le sidérurgiste suédois a fait état mardi d'une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, porté par les meilleurs résultats enregistrés par ses divisions européennes et américaines, les livraisons de ses aciers de pointe s'étant maintenues à un bon niveau.

* TELENOR TEL.OL - Le premier opérateur de télécommunications norvégien a fait état mardi d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes au premier trimestre, reflétant un ralentissement de la croissance dans les pays nordiques, notamment en Finlande, ainsi qu'une situation difficile au Bangladesh.

* NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS.OL - La compagnie aérienne low-cost a annoncé mardi une perte d'exploitation inférieure aux prévisions, grâce au raffermissement de la couronne norvégienne, à des opérations de couverture sur le carburant aviation et à la baisse du prix des quotas du système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE).

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA - RBC a relevé sa recommandation à "sur-performance" contre "performance du secteur".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
178,4000 EUR Euronext Paris -4,91%
BARCLAYS
413,375 GBX LSE -3,28%
BP
587,500 GBX LSE +2,64%
Gaz naturel
2,55 USD NYMEX 0,00%
M6 METROPOLE TELE.
12,8800 EUR Euronext Paris +1,74%
NEXANS
148,4000 EUR Euronext Paris +8,48%
NORWEGIAN AIR SH
1,291 EUR Tradegate +2,58%
NORWEGIAN AIR SH
14,020 NOK LSE Intl +4,65%
NORWEGIAN AIR SH
1,4924 USD OTCBB -1,17%
NOVARTIS
111,460 CHF Swiss EBS Stocks -2,30%
Pétrole Brent
111,12 USD Ice Europ +2,60%
Pétrole WTI
99,18 USD Ice Europ +2,55%
SAINT-GOBAIN
78,4000 EUR Euronext Paris +1,34%
SSAB RG-A
82,770 SEK LSE Intl -1,18%
TELENOR
149,700 NOK LSE Intl -8,44%
WPP
260,000 GBX LSE +0,39%
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