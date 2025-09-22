Supercalcul, nucléaire et crypto : pourquoi l'acheteur américain de la pépite d'EDF Exaion compte s'installer en France

Une filiale méconnue de l'énergéticien français est convoitée par Mara Holdings, malgré les inquiétudes sur la prédation des jeunes pousses de la tech française par les acteurs d'outre-Atlantique. Le groupe américain, spécialisé dans le minage de bitcoin s, mise notamment sur des investissements en France, en raison des capacités énergétiques du pays.

Exaion est la filiale numérique et crypto d'EDF (illustration) ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Comment grandir dans son pays pour une start-up française de la tech? Le probable rachat d'Exaion, pépite d'EDF inconnue du grand public, par l'américain Mara, symbolise les difficultés de la France à propulser ses pépites sur la scène internationale sans avoir recours à des investisseurs étrangers. Annoncée cet été, la transaction doit recevoir le feu vert du Trésor français, qui devrait se prononcer d'ici début novembre.

Largement méconnue, la petite société de 70 ingénieurs hébergée par EDF Pulse Ventures, filiale d’investissement dédiée aux startups du géant du nucléaire, est spécialisée dans le calcul haute performance, le "cloud" souverain et l'intelligence artificielle. EDF a annoncé en août céder 64% d'Exaion à Mara pour 168 millions de dollars.

L'électricité française attire

L'accord prévoit la possibilité pour le groupe américain, un géant du minage de bitcoins (production de cryptomonnaie obtenue à partir d'une longue série de calculs), d'aller jusqu'à 75% d'ici 2027, pour environ 127 millions de dollars supplémentaires.

"Dans le cadre de cette transaction, EDF resterait client d'Exaion et conserverait une participation minoritaire, démontrant ainsi sa confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance à long terme d’Exaion", précise le fleuron public français.

Mara entend investir 5 milliards d'euros en France et en Europe au cours des cinq prochaines années, indique-t-on de source proche de la société, qui est dirigée par Fred Thiel, un Suédois né en France. Mara "souhaite s'installer en France et faire de la France sa base de développement international", assure Gérard Mestrallet, ancien patron de GDF Suez, aujourd'hui Engie, et conseiller du groupe américain.

Le groupe a notamment choisi la France parce que "c'est un des pays où le système énergétique électrique est le plus sophistiqué, le plus efficace", poursuit-il.

En s'appuyant sur son propre savoir-faire et celui d'Exaion, Mara renforce ses positions sur le calcul haute performance, qui requiert de gigantesques volumes d'électricité sans interruption, et le minage de cryptomonnaies, une activité tout aussi vorace en électricité mais capable de flexibilité.

Des mégaserveurs "régulateurs" du système énergétique?

Pour cette dernière, le groupe mise sur l'électricité issue de l'éolien et du solaire pour bénéficier de tarifs attractifs quand le vent et le soleil sont à plein régime, mettant en avant qu'il participerait ainsi à l'équilibre du système électrique français.

"Ces datacenters peuvent être de très gros régulateurs du système énergétique", plaide le groupe américain.

Ils peuvent s'effacer lorsque la demande électrique générale est élevée et laisser leur place aux autres consommateurs. Et à l'inverse, fonctionner quand il y a beaucoup de production électrique et peu de consommation, lorsque les prix de l'énergie sont proches de zéro , voire négatifs.

Les gestionnaires du réseau comme RTE pourraient y trouver un intérêt, tout comme EDF, fait-on valoir. Ainsi, l'exploitant de centrales pourrait produire plus d'énergie nucléaire au lieu de faire des ajustements de puissance (modulation) nécessaires à l'équilibre du système électrique, lorsque les énergies renouvelables sont très abondantes.

Les dirigeants de Mara "sont convaincus de la convergence stratégique progressive et inévitable entre le 'computing' (l'informatique, NDLR) et l'énergie", affirme Gérard Mestrallet.

Le dossier toujours dans les mains de Bercy

Dans la classe politique, des voix se sont manifestées pour questionner l'opération, à l'instar de l'ancien ministre de l'Economie, Antoine Armand, qui s'est inquiété de voir brader "les pépites tech souveraines qui grandissent en France" .

"Exaion opère des activités qui ne sont pas stratégiques ou souveraines comme EDF ou une entreprise de la défense, mais porte des technologies qui peuvent être extrêmement importantes à l'avenir et pour lesquelles on pourrait avoir un intérêt à garder une part de souveraineté ou une souveraineté complète", a répondu Bercy.

Le ministère français a toutefois demandé à EDF, dont l'Etat est actionnaire à 100%, de "rouvrir" le dossier et "de le réévaluer" . Ce dernier est depuis début septembre entre les mains du Trésor au titre du contrôle des investissements étrangers (IEF). Réponse sous deux mois. Du côté de l'américain, on met en avant le fait qu'Exaion ne gère pas de données "souveraines" et que la société française filiale de Mara sera soumise au droit français.