Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* VINCI SGEF.PA a annoncé jeudi avoir remporté le contrat d'électrification du projet ferroviaire européen Rail Baltica de 1,77 milliard d'euros, la part de sa filiale Cobra IS s'élevant à 885 millions d'euros.

* SOLVAY SOLB.BR a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays.

* STELLANTIS STLAM.MI - Berenberg relève sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver".

* NOVO NORDISK NOVOb.CO a réduit son équipe commerciale américaine chargée de la sensibilisation des professionnels de santé à l'obésité et au diabète, selon deux sources proches du groupe et des publications LinkedIn examinées par Reuters, un premier signe de la volonté du laboratoire pharmaceutique de réduire ses coûts et de regagner du terrain sur son concurrent Eli Lilly LLY.N .

* EQT EQTAB.ST - La société suédoise de capital-investissement a lancé la vente de son activité nordique d'infrastructure numérique GlobalConnect, pour une valeur potentielle de 8 milliards d'euros, rapporte vendredi le Financial Times, citant des sources anonymes.

* SALZGITTER SZGG.DE - Le sidérurgiste allemand a décidé de reporter de trois ans les phases d'expansion d'un projet essentiel dans le domaine de l'acier vert, a déclaré jeudi son président du directoire, ajoutant que les conditions dans ce secteur s'étaient considérablement détériorées ces dernières années.

* DHL GROUP DHLn.DE - Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* KUEHNE+NAGEL KNIN.S - Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter.

