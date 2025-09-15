Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA - Le géant français du luxe a déclaré vendredi qu'il était honoré d'être désigné comme un "acteur susceptible de nouer un partenariat" avec Armani dans le testament laissé par le créateur de la maison de couture italienne, Giorgio Armani. "Si nous étions amenés à travailler ensemble dans le futur, LVMH aurait à coeur de renforcer encore sa présence et son leadership dans le monde entier", a dit le PDG de LVMH, Bernard Arnault, cité dans un communiqué.

* NESTLE NESN.S - Des investisseurs du groupe ont demandé la démission du président du géant suisse de l'agroalimentaire, Paul Bulcke, après le départ d'un deuxième directeur général en un peu plus d'un an, a rapporté le Financial Times samedi.

* LEONARDO LDOF.MI , THALES TCFP.PA ET AIRBUS AIR.PA ont redoublé d'efforts pour tenter de combiner leurs activités satellites dans une coentreprise qui serait valorisée à 10 milliards d'euros et espèrent conclure un accord initial dans les semaines à venir, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

* COMMERZBANK CBKG.DE - La banque italienne UNICREDIT

CRDI.MI , qui détient 26% de sa consoeur allemande, pourrait envisager de vendre sa participation à un établissement basé hors de l'Union européenne si elle reçoit une offre suffisamment élevée pour ses actionnaires, a dit son directeur général Andrea Orcel au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unicredit pousse pour un rapprochement avec Commerzbank mais les velléités de la banque italienne suscitent une forte hostilité en Allemagne.

* VIRBAC VIRB.PA - Le spécialiste de la santé animale a fait état vendredi d'un résultat opérationnel courant ajusté en baisse de 10,2% au premier semestre, tout en confirmant ses perspectives annuelles de croissance du chiffre d'affaires.

(Rédigé par Diana Mandia et Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)