 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 768,12
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 06:41

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA - Le géant français du luxe a déclaré vendredi qu'il était honoré d'être désigné comme un "acteur susceptible de nouer un partenariat" avec Armani dans le testament laissé par le créateur de la maison de couture italienne, Giorgio Armani. "Si nous étions amenés à travailler ensemble dans le futur, LVMH aurait à coeur de renforcer encore sa présence et son leadership dans le monde entier", a dit le PDG de LVMH, Bernard Arnault, cité dans un communiqué.

* NESTLE NESN.S - Des investisseurs du groupe ont demandé la démission du président du géant suisse de l'agroalimentaire, Paul Bulcke, après le départ d'un deuxième directeur général en un peu plus d'un an, a rapporté le Financial Times samedi.

* LEONARDO LDOF.MI , THALES TCFP.PA ET AIRBUS AIR.PA ont redoublé d'efforts pour tenter de combiner leurs activités satellites dans une coentreprise qui serait valorisée à 10 milliards d'euros et espèrent conclure un accord initial dans les semaines à venir, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

* COMMERZBANK CBKG.DE - La banque italienne UNICREDIT

CRDI.MI , qui détient 26% de sa consoeur allemande, pourrait envisager de vendre sa participation à un établissement basé hors de l'Union européenne si elle reçoit une offre suffisamment élevée pour ses actionnaires, a dit son directeur général Andrea Orcel au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unicredit pousse pour un rapprochement avec Commerzbank mais les velléités de la banque italienne suscitent une forte hostilité en Allemagne.

* VIRBAC VIRB.PA - Le spécialiste de la santé animale a fait état vendredi d'un résultat opérationnel courant ajusté en baisse de 10,2% au premier semestre, tout en confirmant ses perspectives annuelles de croissance du chiffre d'affaires.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L5N3UY10O

(Rédigé par Diana Mandia et Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
193,220 EUR Euronext Paris -0,40%
COMMERZBANK
32,480 EUR XETRA -1,40%
LEONARDO
50,500 EUR MIL 0,00%
LVMH
490,650 EUR Euronext Paris +0,68%
NESTLE
72,980 CHF Swiss EBS Stocks -0,91%
THALES
250,500 EUR Euronext Paris +2,79%
UNICREDIT
66,700 EUR MIL 0,00%
VIRBAC
326,500 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • EURONEXT NV : La tendance baissière peut reprendre
    EURONEXT NV : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:38 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • IPSOS : Peu de risque à moyen terme
    IPSOS : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ALSTOM : Peu de risque à moyen terme
    ALSTOM : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • IPSEN : La situation technique est plutôt incertaine
    IPSEN : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank