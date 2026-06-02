information fournie par Reuters • 02/06/2026 à 06:23

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA a annoncé lundi soir la nomination de Gianfranco D'Attis, ancien directeur général de Prada, au poste de directeur général d'Alexander McQueen à compter du 3 juin.

* AMUNDI AMUN.PA doit tenir mardi son assemblée générale.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4261OA

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)