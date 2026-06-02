* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* KERING PRTP.PA a annoncé lundi soir la nomination de Gianfranco D'Attis, ancien directeur général de Prada, au poste de directeur général d'Alexander McQueen à compter du 3 juin.
* AMUNDI AMUN.PA doit tenir mardi son assemblée générale.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4261OA
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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