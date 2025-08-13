Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TUI TUI1n.DE - Le premier voyagiste européen a publié mercredi un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts meilleur que prévu au titre du troisième trimestre, à la faveur d'une offre estivale plus résiliente alors que le directeur général Sebastian Ebel estimait auparavant que 2025 pourrait être une année "difficile" pour le groupe.

* THYSSENKRUPP NUCERA NCH2.DE - Le fournisseur allemand d'équipements pour l'hydrogène a fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, pire que prévu, alors qu'il continue de faire face à des reports de projets dans un marché de l'hydrogène en berne.

* PROSIEBENSAT.1 PSMGn.DE - L'investisseur financier General Atlantic a cédé sa participation de 2,4% dans le groupe de médias allemand à la société d'investissement tchèque PPF, ont rapporté mardi à Reuters deux sources proches du dossier.

* NUERNBERGER BETEILIGUNGS NLVGn.DE devrait envisager des offres de rachat concurrentes, a écrit mardi l'investisseur activiste 7Square dans une lettre adressée au conseil d'administration de l'assureur allemand, affirmant que l'offre attendue de VIENNA INSURANCE GROUP VIGR.VI sous-évalue le groupe.

* PRIMARY HEALTH PROPERTIES (PHP) PHP.L , ASSURA AGRP.L - Les actionnaires d'Assura au Royaume-Uni soutiennent l'offre de PHP plutôt que celle en numéraire de KKR KKR.N , a annoncé mardi PHP, qui se bat depuis des mois avec le fonds d'investissement américain pour racheter Assura.

