 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 772,00
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 07:20

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TUI TUI1n.DE - Le premier voyagiste européen a publié mercredi un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts meilleur que prévu au titre du troisième trimestre, à la faveur d'une offre estivale plus résiliente alors que le directeur général Sebastian Ebel estimait auparavant que 2025 pourrait être une année "difficile" pour le groupe.

* THYSSENKRUPP NUCERA NCH2.DE - Le fournisseur allemand d'équipements pour l'hydrogène a fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, pire que prévu, alors qu'il continue de faire face à des reports de projets dans un marché de l'hydrogène en berne.

* PROSIEBENSAT.1 PSMGn.DE - L'investisseur financier General Atlantic a cédé sa participation de 2,4% dans le groupe de médias allemand à la société d'investissement tchèque PPF, ont rapporté mardi à Reuters deux sources proches du dossier.

* NUERNBERGER BETEILIGUNGS NLVGn.DE devrait envisager des offres de rachat concurrentes, a écrit mardi l'investisseur activiste 7Square dans une lettre adressée au conseil d'administration de l'assureur allemand, affirmant que l'offre attendue de VIENNA INSURANCE GROUP VIGR.VI sous-évalue le groupe.

* PRIMARY HEALTH PROPERTIES (PHP) PHP.L , ASSURA AGRP.L - Les actionnaires d'Assura au Royaume-Uni soutiennent l'offre de PHP plutôt que celle en numéraire de KKR KKR.N , a annoncé mardi PHP, qui se bat depuis des mois avec le fonds d'investissement américain pour racheter Assura.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U02UP

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ASSURA REIT
49,450 GBX LSE +1,25%
KKR & CO
147,235 USD NYSE +3,96%
PRIM HLTH PROP R
94,825 GBX LSE +0,66%
PROSIEBENSAT.1
7,8700 EUR XETRA -0,76%
THYSSENKR N
9,7150 EUR XETRA +1,83%
TUI
7,8940 EUR XETRA +3,49%
VIENNA INSUR GR
47,275 EUR LSE Intl 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank