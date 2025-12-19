 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une commission Assemblée-Sénat pour trouver un compromis sur le budget 2026
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 07:15

Vote sur le projet de loi de finances 2026 au Sénat français à Paris

Vote sur le projet de loi de finances 2026 au Sénat français à Paris

par Elizabeth Pineau

Quatorze parlementaires, sept députés et sept sénateurs, se réunissent vendredi au sein d'une commission mixte paritaire (CMP) pour tenter de trouver un compromis sur le budget de la France pour 2026, un ‍texte qui devra, en cas d'accord, être approuvé avant Noël par un Parlement très divisé.

Les sept députés - un élu Ensemble pour la République, un Les Républicains (LR), un Horizons, deux Rassemblement national (RN), un La France insoumise (LFI) et un socialiste - et les sept sénateurs - trois LR, un centriste, ‌un représentant Horizons et deux socialistes - se retrouvent à huis clos au Palais Bourbon à partir de 09h30 (08h30 GMT) pour élaborer un texte commun lors de discussions qui pourraient se prolonger jusqu'à samedi.

Le budget a été adopté en première lecture lundi au ​Sénat dans une version profondément remaniée par rapport à celle de l'Assemblée nationale, avec un déficit public porté à 5,3% ⁠du produit intérieur brut (PIB) alors que l'objectif initial était 4,7%.

En CMP, députés et sénateurs devront faire "chacun un pas pour qu'à la fin, il y ait un déficit de 5%", a résumé cette semaine la ministre des Comptes ⁠publics, Amélie de Montchalin, lors des questions d'actualité ‍au Sénat.

Si un compromis émergeait en CMP, il serait soumis au vote des deux chambres mardi ⁠23 décembre.

A la différence du projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS), adopté grâce au soutien des socialistes et à l'abstention d'une majorité d'écologistes, le PLF ne bénéficie pour l'instant d'aucune garantie politique.

Pour espérer faire adopter le texte, le gouvernement aurait besoin des voix ​du "socle commun" incluant les Républicains, mais aussi de l'abstention des socialistes, des écologistes et des communistes.

"LOI SPÉCIALE"

Un rejet, aujourd'hui considéré comme l'hypothèse la plus probable, ouvrirait la voie à une "loi spéciale" permettant de prélever les impôts et de faire fonctionner les administrations sur la base du ⁠budget de l'année précédente - en attendant une nouvelle version du PLF élaborée début 2026.

"Tout est prêt concernant une éventuelle 'loi spéciale'", ​a dit à Reuters une source parlementaire à propos de ce texte qui doit passer en ​conseil des ministres avant d'être examiné ​au Parlement.

En marge du dernier conseil de l'année, mercredi à l'Elysée, l'entourage du président Emmanuel Macron continuait de tabler sur un "plan A" ​consistant à laisser la parole au Parlement, sans recours à l'article 49.3 ⁠de la Constitution permettant d'adopter un texte sans vote.

Malgré la constance du Premier ministre Sébastien Lecornu sur cette ligne, des voix se sont élevées pour envisager une telle hypothèse au sein du camp présidentiel - le député MoDem Marc Fesneau, l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne - mais aussi l'ex-président socialiste François Hollande.

"On doit tout faire pour pouvoir avoir un budget avant la fin de l'année", a déclaré au Parisien Elisabeth Borne, qui a eu ‌recours au "49.3" pas moins de 23 fois lorsqu'elle était à Matignon.

Il ne s'agirait pas selon elle d'un "passage en force" mais "d'une façon moins engageante pour les oppositions de permettre l'adoption d'un texte, sans devoir le voter".

Dépourvu de majorité à l'Assemblée, le gouvernement de Sébastien Lecornu est sous la menace constante du vote d'une censure synonyme de chute et de crise politique majeure.

Tourner la page du budget permettrait au gouvernement et au Parlement de s'atteler à d'autres priorités à l'approche des élections municipales de mars et de la course à l'Elysée, un an plus ‌tard.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des surfeurs et des nageurs se sont rassemblés au large de la plage de Bondi, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat qui s'y est produit, à Sydney, le 19 décembre 2025 ( AFP / DAVID GRAY )
    Attentat de Sydney: l'Australie va racheter des armes en circulation
    information fournie par AFP 19.12.2025 08:32 

    L'Australie a annoncé un vaste programme de rachat d'armes à feu après la tuerie antisémite de la plage de Bondi à Sydney, qui a fait 15 morts, avant une journée de recueillement national prévue dimanche. Vendredi, des centaines de surfeurs et nageurs se sont massés ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    Succession conflictuelle : une solution juridique pour sortir de l’impasse
    information fournie par Mingzi 19.12.2025 08:29 

    Lorsqu'un héritier ne répond plus et que la succession s'enlise, le règlement peut devenir impossible. La loi prévoit alors une solution peu connue : la nomination d'un mandataire successoral par le juge. À la suite du décès de leur mère en 2021, deux sœurs deviennent ... Lire la suite

  • Le siège d'Emeis. (Crédit: / Emeis)
    A suivre aujourd'hui emeis
    information fournie par AOF 19.12.2025 08:06 

    (AOF) - emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points ... Lire la suite

  • Bâtiment de la Banque centrale française à Paris
    La Banque de France relève sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:02 

    La Banque de France (BdF) a relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, ‍à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre. L'institut table désormais sur une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour optimiser vos impôts