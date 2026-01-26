Les marchés des changes en attente d'une intervention sur le yen

Des coupures de 1.000 et 10.000 yens. (Crédits: Adobe Stock)

par Tom Westbrook et Danilo Masoni

Les marchés des changes commencent la semaine sur le qui-vive face à la possibilité d'un achat officiel de yens pour renforcer la hausse de la devise vendredi et la promesse subséquente de la Première ministre Sanae Takaichi d'agir contre les mouvements spéculatifs . Dans les échanges européens du dimanche soir, le yen a légèrement augmenté face à un dollar plus faible, prolongeant la hausse de vendredi. A 2045 GMT, le dollar était en baisse d'environ 0,8% contre le yen JPY=EBS , s'échangeant à 154,56, son plus bas niveau depuis le 17 décembre. L'indice du dollar =USD a baissé de 0,4 % à 97,085, tandis que l'euro EUR=EBS s'échangeait à 1,1869 $, en hausse de 0,3 %.

Les heures de faible liquidité tôt dans la matinée de lundi en Asie seront probablement particulièrement agitées avec un jour férié en Australie qui réduit encore les échanges, ce qui peut exagérer les mouvements.

Les vendeurs à découvert sont déjà nerveux après que le yen a terminé vendredi avec sa plus forte hausse en près de six mois à 155,73 pour un dollar JPY= . Vendredi, après que le yen a glissé vers 160 pour un dollar - où les marchés pensent qu'il y a un risque d'intervention - il a rebondi alors que la Réserve fédérale de New York a effectué des vérifications de taux , selon une source. Certains traders ont considéré que cette action augmentait les chances d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon pour stopper la chute de la monnaie. Il s'agirait de la première intervention conjointe depuis que les pays du Groupe des Sept ont vendu des yens en 2011 après le violent tremblement de terre de Tohoku, cette fois pour tenter d'endiguer la flambée du yen.

Cette fois-ci, le yen s'affaiblit depuis des années et n'est pas loin de ses plus bas niveaux depuis plusieurs décennies par rapport au dollar. Cette dégringolade suscite des plaintes de plus en plus vives de la part des autorités, qui estiment qu'elle commence à nuire à l'économie. Vendredi, le yen est monté en flèche à deux reprises: une fois, soudainement, dans la matinée de Londres, et une autre fois lors de la session de New York.

Selon Elias Haddad, stratège chez Brown Brothers Harriman, le dollar a finalement atteint son maximum par rapport au yen. Cela ouvre la voie à un mouvement vers 140,00-145,00, une fourchette impliquée par les différentiels de taux d'intérêt, a-t-il dit. "Tout d'abord, les inquiétudes concernant la prodigalité budgétaire du Japon sont exagérées, étant donné que la croissance dépasse largement les coûts d'emprunt. Deuxièmement, la combinaison d'une politique budgétaire souple et d'une politique monétaire plus stricte est positive pour le yen", a-t-il écrit dans un courriel dimanche.

Mme Takaichi a déclaré dimanche que le gouvernement "prendra les mesures nécessaires contre les mouvements spéculatifs ou très anormaux du marché", sans préciser à quel marché elle faisait référence.

UN ACCORD À MAR-A-LAGO ?

La faiblesse du yen est devenue une source de maux de tête pour les responsables politiques japonais, car elle fait grimper les coûts d'importation et l'inflation en général, ce qui nuit au pouvoir d'achat des ménages. Le yen a perdu plus de 5 % par rapport au dollar depuis que Takaichi a pris les rênes du parti au pouvoir au Japon et les rendements obligataires ont grimpé en flèche , car les plans de dépenses de son gouvernement exigent davantage d'emprunts.

La semaine dernière, le yen a atteint des niveaux records contre l'euro EURJPY= et le franc suisse CHFJPY=R avant de rebondir, et les traders pensent qu'il pourrait dépasser le prix de clôture de 155,73 pour un dollar si les marchés entrevoient des perspectives d'achat entre les Etats-Unis et le Japon.

"Dans ce cas, l'efficacité de l'intervention réelle future, le cas échéant, sera probablement plus importante", a déclaré Yusuke Miyairi, analyste chez Nomura. La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a déclaré au début du mois de janvier que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et elle-même partageaient les mêmes préoccupations concernant ce qu'elle a appelé la récente "dépréciation unilatérale" du yen. M. Bessent a également discuté du won sud-coréen KRW= avec son homologue et a écrit sur X que sa récente baisse n'était pas conforme aux fondamentaux , ce qui a suscité des spéculations sur un "accord de Mar-a-Lago" visant à affaiblir le dollar par rapport au won et au yen.

"Il n'est pas ridicule de croire qu'à la suite des commentaires de Bessent sur le KRW... les États-Unis et certains partenaires asiatiques se sont mis d'accord pour stabiliser ou renforcer le JPY, le KRW, le TWD (?)," a déclaré Brent Donnelly, cambiste et fondateur de la société d'analyse Spectra Markets, dans une note envoyée par courrier électronique.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))