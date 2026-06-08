information fournie par Reuters • 08/06/2026 à 07:05

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Logos des opérateurs de télécommunications français Bouygues et SFR à Paris

Les ​valeurs à suivre lundi à ​la Bourse de ​Paris et ⁠en Europe :

* ‌BOUYGUES TELECOM, Iliad, maison-mère de ​Free, ‌et ORANGE ⁠ont annoncé dimanche avoir ⁠signé un ‌protocole d'accord ⁠avec ‌Altice France ⁠en vue de ⁠l'acquisition ‌de SFR pour ​un ‌montant total de 20,35 milliards ​d'euros.

L'AGENDA FRANCE & ⁠INTERNATIONAL À 7 JOURS:

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)