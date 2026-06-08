Logos des opérateurs de télécommunications français Bouygues et SFR à Paris
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* BOUYGUES TELECOM, Iliad, maison-mère de Free, et ORANGE ont annoncé dimanche avoir signé un protocole d'accord avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR pour un montant total de 20,35 milliards d'euros.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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