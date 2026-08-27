* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* STELLANTIS STLAM.MI - Le constructeur automobile a vu tous ses indicateurs clés s'améliorer au cours du premier semestre de cette année, a déclaré mercredi son directeur général, Antonio Filosa, qui a ajouté que le groupe était en bonne voie pour connaître une reprise progressive et durable.
* EIFFAGE FOUG.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% au premier semestre, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes en Europe citant par la bonne performance de ses activités de travaux.
* ID LOGISTICS IDLA.PA - Le spécialiste de la logistique a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 18,3% au premier semestre et a souligné que son activité était traditionnellement plus favorable au second semestre en matière de rentabilité et de génération de trésorerie.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43Q1NY
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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