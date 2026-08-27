 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 06:30
Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.MI - Le constructeur automobile a vu tous ses indicateurs clés s'améliorer au cours du premier semestre de cette année, a déclaré mercredi son directeur général, Antonio Filosa, qui a ajouté que le groupe était en bonne voie pour connaître une reprise progressive et durable.

* EIFFAGE FOUG.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% au premier semestre, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes en Europe citant par la bonne performance de ses activités de travaux.

* ID LOGISTICS IDLA.PA - Le spécialiste de la logistique a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 18,3% au premier semestre et a souligné que son activité était traditionnellement plus favorable au second semestre en matière de rentabilité et de génération de trésorerie.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43Q1NY

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EIFFAGE
117,500 EUR Euronext Paris -0,97%
ID LOGISTICS
339,000 EUR Euronext Paris +0,44%
STELLANTIS
4,461 EUR MIL -0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,43 -0,03%
Or
4 620,79 +0,59%
CAC 40
8 462,39 +0,27%
EUR/USD SPOT
1,16545 +0,02%
TOTALENERGIES
75,28 -0,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank