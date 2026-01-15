*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* RICHEMONT CFR.S - Le groupe suisse de luxe doit publier ce jeudi ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés.
* EMEIS EMEIS.PA a annoncé mercredi avoir reçu 761 millions d'euros de ses partenaires pour sa foncière de gestion immobilière nommée Isemia, dont la création avait été annoncée en septembre.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y90YB
(Rédigé par Claude Chendjou)
