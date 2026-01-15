 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 06:00

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RICHEMONT CFR.S - Le groupe suisse de luxe doit publier ce jeudi ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés.

* EMEIS EMEIS.PA a annoncé mercredi avoir reçu 761 millions d'euros de ses partenaires pour sa foncière de gestion immobilière nommée Isemia, dont la création avait été annoncée en septembre.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y90YB

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

EMEIS
14,590 EUR Euronext Paris +3,26%
RICHEMONT (CIE FIN.)
174,800 CHF Swiss EBS Stocks -0,46%
