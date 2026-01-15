Coinbase ne peut pas soutenir le projet de loi sur les cryptomonnaies dans sa forme actuelle, déclare le directeur général Armstrong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général et cofondateur de Coinbase COIN.O , Brian Armstrong, a déclaré mercredi que la société ne peut pas soutenir un projet de loi que les sénateurs américains ont présenté en début de semaine et qui vise à créer un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies.

La législation, dévoilée lundi , cherche à définir quand les jetons de cryptomonnaie sont des titres, des marchandises ou autres et confierait également la surveillance des marchés au comptant de cryptomonnaies à la Commodity Futures Trading Commission (Commission des marchés à terme de marchandises).

Sans le soutien de Coinbase, il n'est pas certain que la procédure d'amendement du projet de loi puisse se poursuivre. L'entreprise a donné des millions de dollars à des comités d'action politique (PACs) visant à faire élire des candidats pro-crypto en 2024, et a été une partie prenante clé dans les négociations du projet de loi.

Armstrong a déclaré que le projet de loi avait "trop de problèmes", y compris une interdiction de facto sur les actions tokenisées, une érosion de l'autorité de la CFTC et des projets d'amendements qui "tueraient les récompenses sur les stablecoins".

La CFTC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les cryptomonnaies doivent être traitées sur un pied d'égalité avec les autres services financiers, a déclaré Armstrong.

"Nous préférons ne pas avoir de projet de loi plutôt qu'un mauvais projet de loi", a déclaré le directeur général de Coinbase, ajoutant qu'il est "assez optimiste sur le fait que nous parviendrons au bon résultat avec des efforts continus".

Le projet de loi, qui pourrait changer à mesure que les sénateurs examinent les amendements, interdit aux sociétés de cryptographie de payer des intérêts aux consommateurs uniquement pour la détention d'un stablecoin.

Toutefois, il autorise les sociétés de cryptomonnaies à payer des récompenses ou des incitations aux clients pour certaines activités, telles que l'envoi d'un paiement ou la participation à un programme de fidélisation.

La session d'examen et d'amendement du Comité bancaire du Sénat, au cours de laquelle les législateurs introduisent des amendements et débattent de la législation, est prévue pour jeudi à 10 heures ET.