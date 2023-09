Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris - Lundi 2 octobre 2023

(AOF) - Argan

La foncière spécialiste des entrepôts publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bonduelle

Au titre de l'exercice 2022-2023, le Groupe Bonduelle affiche une rentabilité opérationnelle courante de 65,9 millions d'euros à taux de change courants contre 52,8 millions d'euros l'exercice précédent, soit une marge opérationnelle courante de 2,7 % en données publiées. Après prise en compte des éléments non récurrents de - 11,7 millions d'euros sur l'exercice, principalement liés aux frais de réorganisation industrielle du frais en Amérique du Nord, son résultat opérationnel s'établit à 54,1 millions d'euros en données publiées contre une perte de - 65,2 millions d'euros il y a un an.

Biosynex

Les Conseils d'Administration de Biosynex spécialisée dans la conception, la distribution et la commercialisation de dispositifs de diagnostic in vitro, et de Theradiag, spécialisée dans le diagnostic in vitro, ont approuvé à l'unanimité le principe d'un projet de fusion par absorption de Theradiag par Biosynex. Ce projet fait suite à l'offre publique d'acquisition réalisée par Biosynex sur les titres de son partenaire dont l'annonce des résultats définitifs est intervenue le 2 février 2023. A date, Biosynex détient 73,14 % du capital et 72,99 % des droits de vote de Theradiag.

Equasens

Equasens, le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé, a enregistré une hausse de 11,4% de son résultat net, part du groupe, à 22 millions d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 6,9% à 27,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,7% à 112,6 millions d'euros. Equasens aborde le second semestre 2023 avec confiance. A ce stade, hors événements exceptionnels, le groupe maintient ses prévisions de croissance pour l'année 2023.

FDJ

La Française des Jeux (FDJ) a finalisé l'acquisition du groupe ZEturf, opérateur de paris hippiques en ligne ainsi que de paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet, pour une valorisation d'entreprise de 175 millions d'euros. La FDJ souligne que cette finalisation intervient à la suite de la décision d'autorisation de l'Autorité de la concurrence rendue le 15 septembre dernier. L'entrée des deux groupes en négociations exclusives a été annoncée en septembre 2022.

Genomic Vision

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 14 000 euros au 30 juin 2023, contre 760 000 euros au 30 juin 2022, et les ressources financières mobilisables à court terme ne devraient lui permettre de financer ses activités que " jusqu'à fin octobre 2023 ". La société qui développe des outils et services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome " travaille activement sur plusieurs options de financement et de structuration opérationnelle de manière à sécuriser rapidement les ressources financières supplémentaires nécessaires à la poursuite de son développement ".

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier publiera ses résultats du troisième trimestre.

Neolife

Neolife annonce qu'au 30 juin 2023, sa trésorerie s'élève à 1,04 million d'euros quand elle s'affichait à 1,36 million à fin 2022. Le spécialiste des solutions constructives à caractère environnemental affiche une perte nette semestrielle de 615 000 euros contre -375 000 euros il y a un an, pour un chiffre d'affaires passé de 6,59 millions à 7,50 millions d'euros. Le taux de marge de la société est passé de 26,4% à 29%. Pour la société, la poursuite de sa croissance démontre " l'intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants ".

Spartoo

Le site de vente en ligne de chaussures communiquera ses résultats du premier semestre.