Les utilisateurs indiens de Reliance Jio bénéficieront d'un accès gratuit de 18 mois à Gemini AI Pro de Google
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plan d'abonnement Gemini AI Pro de Google GOOGL.O sera proposé gratuitement aux utilisateurs de Reliance RELI.NS Jio en Inde pendant 18 mois, ont annoncé les deux entreprises jeudi.

