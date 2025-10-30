Les utilisateurs indiens de Reliance Jio bénéficieront d'un accès gratuit de 18 mois à Gemini AI Pro de Google

Le plan d'abonnement Gemini AI Pro de Google GOOGL.O sera proposé gratuitement aux utilisateurs de Reliance RELI.NS Jio en Inde pendant 18 mois, ont annoncé les deux entreprises jeudi.