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Les utilisateurs en Chine et à Hong Kong ne peuvent pas accéder au site web de SpaceX ni aux documents relatifs à son introduction en bourse
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les documents marketing relatifs à l'introduction en bourse de SpaceX sont inaccessibles, selon une enquête de Reuters

* Un expert en informatique estime que ce blocage inhabituel est probablement le fruit d'une décision de l'entreprise

* La popularité de Musk en Chine contraste avec la méfiance des États-Unis face à un investissement chinois présumé

(Mise à jour: commentaire de Citi au paragraphe 7, commentaire d'un investisseur aux paragraphes 15-16) par Summer Zhen et Kane Wu

Le site web de SpaceX et les documents marketing relatifs à son introduction en bourse étaient inaccessibles vendredi à Hong Kong et en Chine continentale, selon une enquête de Reuters, une mesure qui risque de freiner la participation des investisseurs de ces régions à une introduction en bourse qui devrait être la plus importante au monde.

SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, vise à lever 75 milliards de dollars , le montant le plus élevé jamais atteint lors d'une introduction en bourse, dans le cadre d'une opération qui valoriserait l'entreprise à 1 750 milliards de dollars, la propulsant immédiatement dans le classement des 10 entreprises cotées aux États-Unis les plus valorisées.

La société a lancé jeudi à New York une série de roadshows de promotion et a publié sur son site web les documents relatifs à son introduction en bourse, accessibles aux utilisateurs de la plupart des principaux marchés asiatiques, à l'exception de la Chine continentale et de Hong Kong, comme l'a révélé une analyse de Reuters.

Les investisseurs institutionnels comme les particuliers consultent les documents de promotion d'une introduction en bourse pour mieux se familiariser avec les activités et les détails financiers des entreprises candidates, afin de s'assurer de choisir les meilleurs prospects d'investissement.

Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement pourquoi et depuis quand l'accès au site web de SpaceX, l'entreprise spécialisée dans les fusées, les satellites et l'IA, ainsi qu'aux documents relatifs à son introduction en bourse, était restreint en Chine continentale et à Hong Kong, premier centre financier mondial.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de travail aux États-Unis.

Citigroup, l'une des banques chefs de file, a refusé de commenter. Les porte-parole des autres banques chefs de file de l'introduction en bourse, Bank of America BAC.N , Goldman Sachs

GS.N , JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N , n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

POURRAIT ÊTRE LA PREMIÈRE ENTRÉE EN BOURSE AUX ÉTATS-UNIS À DÉPASSER 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS

L'introduction en bourse de SpaceX a suscité un intérêt mondial et cette cotation pourrait devenir la première entrée en bourse aux États-Unis à dépasser les 1 000 milliards de dollars, ce qui en ferait immédiatement l'une des sociétés cotées en bourse les plus valorisées au monde.

Outre une longue liste de géants de Wall Street, la banque japonaise Mizuho et Macquarie Capital en Australie participent à la gestion de l'introduction en bourse de SpaceX dans la région Asie-Pacifique, comme l'a montré la présentation du roadshow.

Un message "Erreur 1009" s'affichait en réponse aux tentatives d'accès au site web de la société et à ses documents marketing, tant en Chine continentale que dans le centre financier mondial de Hong Kong, comme l'a révélé l'enquête de Reuters.

Le fournisseur de sécurité web Cloudflare a indiqué que l'explication la plus courante de cette erreur était que le propriétaire du site web avait "bloqué" l'accès au pays ou à la région de l'adresse IP concernée.

Un tel blocage relève généralement d'une décision de l'entreprise, a déclaré Francis Fong, président honoraire de la Fédération des technologies de l'information de Hong Kong.

Bien que les utilisateurs de Hong Kong aient également été dans l'impossibilité d'accéder à certains sites web du gouvernement américain ces dernières années, de tels cas sont rares pour les grandes entreprises, a-t-il ajouté.

Musk est une figure très connue en Chine, la deuxième économie mondiale, où le succès de ses véhicules électriques Tesla fait de lui l’une des personnalités étrangères les plus populaires du monde des affaires.

Jeffery Chan, directeur général de Central Asset Investments à Hong Kong, a déclaré que ces restrictions d'accès pourraient s'expliquer par le statut de SpaceX en tant que fournisseur du secteur de la défense, ajoutant que les investisseurs chinois n'ont généralement pas constitué un marché cible pour l'entreprise.

"Pour les investisseurs particuliers locaux, il sera extrêmement difficile d’obtenir une part directe du livre d’ordres de l’introduction en bourse. Mais pour les fonds institutionnels régionaux, le processus passera probablement par la procédure standard de constitution du livre d’ordres aux États-Unis", a-t-il déclaré.

En février, deux sénateurs démocrates américains ont exhorté le Pentagone à mener un examen immédiat de SpaceX, suite à des accusations selon lesquelles des investisseurs chinois auraient secrètement acquis des participations dans le fabricant de fusées à capital fermé, invoquant des risques potentiels pour la sécurité nationale.

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