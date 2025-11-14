Les usines de GNL américaines pourraient utiliser 40 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour dans les années à venir, selon un dirigeant de Cheniere

Les usines américaines de gaz naturel liquéfié pourraient utiliser 40 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour dans les années à venir, a déclaré Anatol Feygin, directeur commercial de Cheniere Energy LNG.N , vendredi lors d'un séminaire organisé par la Federal Reserve Bank of Kansas City.