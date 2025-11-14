 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 167,00
-0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les usines de GNL américaines pourraient utiliser 40 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour dans les années à venir, selon un dirigeant de Cheniere
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 19:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les usines américaines de gaz naturel liquéfié pourraient utiliser 40 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour dans les années à venir, a déclaré Anatol Feygin, directeur commercial de Cheniere Energy LNG.N , vendredi lors d'un séminaire organisé par la Federal Reserve Bank of Kansas City.

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
215,938 USD NYSE +1,18%
Gaz naturel
4,65 USD NYMEX +1,31%
Pétrole Brent
64,34 USD Ice Europ +1,95%
Pétrole WTI
60,03 USD Ice Europ +1,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank