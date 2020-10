Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA vont retirer le Soudan de leur liste des pays parrains du terrorisme Reuters • 19/10/2020 à 22:50









(.) WASHINGTON, 19 octobre (Reuters) - Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis allaient retirer le Soudan de leur liste des pays parrains du terrorisme dès que Khartoum aura provisionné une somme de 335 millions de dollars pour indemniser les victimes des attentats commis en 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Un tel accord pourrait aussi inciter le Soudan, pays d'Afrique de l'Est, à progresser vers l'instauration de relations diplomatiques avec Israël, a dit l'un de ces responsables à Reuters, à l'image des accords que l'administration Trump est déjà parvenue à faire conclure entre l'Etat hébreu, d'une part, et les Emirats arabes unis et Bahreïn d'autre part. Le Soudan figure sur la liste noire depuis 1993, quand Washington accusait le dirigeant de l'époque, Omar al Bachir, renversé l'an dernier, de soutenir des réseaux islamistes, dont Al Qaïda à l'origine des attaques de 1998. La chute de Bachir a rendu ce classement obsolète, et permis l'ouverture de discussions entre Washington et Khartoum. "GRANDE nouvelle ! Le nouveau gouvernement soudanais, qui accomplit de grands progrès, a accepté de payer 335 MILLIONS de dollars aux victimes américaines du terrorisme et à leurs familles", a tweeté le président américain. "Une fois (cette somme) déposée (sur un compte séquestre), je retirerai le Soudan de la liste des Etats parrains du terrorisme." (Matt Spetalnick version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

