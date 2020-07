Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA vont imposer des restrictions de visa aux employés de Huawei Reuters • 16/07/2020 à 08:38









WASHINGTON, 16 juillet (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les Etats-Unis imposeraient des restrictions en matière de visa aux employés des entreprises chinoises comme Huawei Technologies HWT.UL qui sont soupçonnées de faciliter les atteintes aux droits de l'homme. S'exprimant jeudi lors d'une conférence de presse à Washington, Mike Pompeo a également mis en garde les entreprises de télécommunications dans le monde désireuses de travailler avec Huawei, estimant qu'elles "devraient elles-mêmes considérer" qu'elles "font des affaires avec des auteurs participant à l'atteinte aux droits de l'homme". Le secrétaire d'État américain a ajouté que Washington devrait prendre prochainement un ensemble de nouvelles décisions sur les entreprises de télécommunications chinoises afin de mieux protéger les données des citoyens américains face à la Chine. Dans une déclaration distincte faisant référence à des allégations d'abus contre la minorité musulmane en Chine, Mike Pompeo a accusé Huawei d'être "un bras de l'Etat du Parti communiste chinois qui censure les dissidents politiques et autorise les camps d'internement de masse dans le Xinjiang (...)". Huawei est depuis longtemps au coeur d'un différend entre les Etats-Unis et la Chine sur le contrôle des hautes technologies. Washington tente de convaincre ses alliés d'exclure le groupe chinois de la 5G en arguant du fait que ses équipements pourraient faciliter les activités d'espionnage chinoises, ce que le groupe chinois conteste. Mercredi, la Grande-Bretagne a décidé qu'elle n'utiliserait plus aucun équipement du groupe chinois pour son réseau télécoms 5G d'ici 2027. . (David Brunnstrom et Humeyra Pamuk; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

