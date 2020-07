Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA veulent l'arrestation du président de la Cour suprême vénézuélienne Reuters • 22/07/2020 à 03:41









WASHINGTON, 22 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont imposé mardi des sanctions contre le président de la Cour suprême vénézuélienne, Maikel Moreno, et ont annoncé une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation ou son inculpation pour sa participation présumée à des crimes transnationaux. Dans un communiqué, le département d'Etat américain a indiqué que les sanctions contre Maikel Moreno, allié du président Nicolas Maduro dont Washington rejette la légitimité, l'empêchaient - ainsi que sa compagne - à se rendre aux Etats-Unis. Moreno a déclaré que le système judiciaire vénézuélien n'accepterait pas la mise sous "tutelle" d'un gouvernement étranger, dénonçant dans un communiqué les "attaques maladroites, emplies de manipulations et de mensonges" de la part de l'"empire nord-américain". Les autorités américaines ont inculpé en mars Maikel Moreno de blanchiment d'argent, en marge de l'inculpation de Nicolas Maduro pour "narco-terrorisme". (Daphne Psaledakis, avec Vivian Sequera à Caracas; version française Jean Terzian)

