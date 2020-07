Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA songent à bannir les membres du PC chinois-source Reuters • 16/07/2020 à 19:27









(Actualisé avec précisions) WASHINGTON, 16 juillet (Reuters) - La présidence Trump pourrait interdire à tous les membres du Parti communiste chinois (PCC) d'entrer aux Etats-Unis, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier. Si elle était mise en oeuvre, cette mesure contribuerait à tendre davantage les relations entre Pékin et Washington déjà mises à mal par les conflits commerciaux, par le contentieux lié à l'équipementier télécoms Huawei ou encore par la situation à Hong Kong. Plusieurs responsables de l'administration Trump et plusieurs agences fédérales américaines ont été mis à contribution pour rédiger un texte qui pourrait aboutir sur le bureau du président américain. Une telle mesure reviendrait à interdire de territoire américain non seulement la quasi-totalité de l'appareil politique chinois, au premier rang duquel figure le président Xi Jinping qui occupe le fauteuil de secrétaire général du PCC, mais aussi des dizaines de millions de Chinois, dont leurs enfants qui pourraient être privés du droit d'intégrer les lycées et les universités américaines. Le débat n'est toutefois pas encore clos et la question n'a pas encore été abordée avec Donald Trump lui-même, a dit la source de Reuters qui confirmait une information révélée par le New York Times. Quelle qu'en soit l'issue, cette réflexion illustre la volonté de l'entourage du président américain de mettre la question des relations sino-américaines au centre de sa campagne électorale. (Matt Spetalnick; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.