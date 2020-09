Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA renforcent leur soutien à Taiwan face à la pression de Pékin Reuters • 01/09/2020 à 02:32









WASHINGTON, 1er septembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont fait savoir lundi qu'ils engageaient un nouveau dialogue économique bilatéral avec Taiwan, une initiative destinée selon Washington à renforcer les liens avec Taipei et soutenir l'île face à une pression accrue de Pékin. L'administration américaine a aussi indiqué avoir déclassifié six garanties sécuritaires apportées à Taiwan lors de l'ère Ronald Reagan, une démarche dans laquelle des analystes voient une manière d'afficher davantage de soutien à l'île. Cette annonce intervient dans un contexte de pressions accrues de la Chine à l'égard de Taiwan, qu'elle considère comme une province renégate, et de tensions au plus haut entre Washington et Pékin du fait d'un éventail de points de contentieux - commerce, pandémie de coronavirus, Hong Kong. Le président américain Donald Trump, qui ambitionne d'être réélu en novembre, a fait de la ligne dure adoptée vis-à-vis de la Chine l'un de ses axes de campagne. Un haut représentant du département d'Etat a déclaré lors d'un forum virtuel organisé par le groupe conservateur Heritage Foundation que la dernière initiative américaine n'était pas un virage dans la politique étrangère de Washington mais faisait partie d'un ensemble d'"ajustements importants". "Nous continuerons d'aider Taiwan à résister à la campagne du Parti communiste chinois pour faire pression, intimider et marginaliser Taiwan", a dit David Stilwell, plus haut représentant de la diplomatie américaine pour l'Asie de l'Est. Les Etats-Unis, de même que la plupart des pays, n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taiwan, mais ils sont le principal soutien et fournisseur d'armes de l'île. (David Brunnstrom et Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)

