Les USA reclassent le cannabis dans une catégorie moins restrictive

par Andrew Goudsward et Bhargav Acharya

Le département américain de la Justice a annoncé jeudi l'assouplissement des restrictions sur la vente de certains produits à base de cannabis aux Etats-Unis et le prochain reclassement de la drogue dans une catégorie moins dangereuse.

Cette décision, l'une des plus importantes de ces dernières décennies en matière de drogue aux Etats-Unis, ne dépénalise pas encore la marijuana au niveau fédéral mais devrait donner un important coup de pouce à l'industrie du cannabis.

Cette dernière se heurte encore en effet à des obstacles juridiques dans le pays, même si la quasi-totalité des Etats ont légalisé la consommation de la drogue à des fins thérapeutiques et près de la moitié d'entre eux l'autorisent également à des fins récréatives.

Les produits à base de cannabis seront reclassés de la catégorie la plus hautement addictive, où figure notamment l'héroïne, à une catégorie moins restrictive à potentiel de dépendance faible à modéré, comprenant des antidouleurs courants, ainsi que la kétamine et la testostérone.

Ces mesures devraient permettre de lever des barrières fiscales et faciliter la recherche de financements pour les entreprises du secteur, dont le chiffre d'affaires est estimé à 47 milliards de dollars (40,17 milliards d'euros) pour 2026 par le cabinet BDSA.

"Cette mesure de reclassement permet de mener des recherches sur l'innocuité et l'efficacité de cette substance, ce qui permettra en fin de compte d'offrir aux patients de meilleurs soins et aux médecins des informations plus fiables", a déclaré l'Attorney General par intérim Todd Blanche dans un communiqué.

Son ministère avait reçu instruction d'assouplir les restrictions sur le cannabis par un décret présidentiel signé en décembre dernier par Donald Trump.

Son prédécesseur démocrate Joe Biden avait tenté une démarche similaire en 2024 mais le retour au pouvoir de son adversaire républicain avait coupé court à l'initiative, enterrée par la DEA, l'agence américaine antidrogue.

L'annonce de ces mesures a fait grimper de 6% à 13% les producteurs de cannabis cotés en Bourse, tels que Canopy Growth

WEED.TO , Tilray Brands TLRY.TO , Trulieve Cannabis TRUL.CD .

"Ce jour marque un tournant pour les Etats-Unis", s'est réjoui le PDG de Tilray, Irwin Simon, dans un communiqué. "En reclassant le cannabis, la politique fédérale s'aligne enfin sur la science, la médecine et, ce qui est le plus important, sur les besoins des patients."

La consommation de cannabis est légale à des fins récréatives dans 24 Etats américains ainsi que dans le district de Columbia. Elle est également totalement légale pour un usage médical dans 40 Etats et partiellement légale à des fins thérapeutiques dans huit autres Etats. Seuls l'Idaho et le Kansas continuent de l'interdire totalement.

(Andrew Goudsward et Bhargav Acharya, avec la contribution de Mrinalika Roy; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)