Les USA préparent de nouvelles sanctions à l'encontre de responsables chinois

par Humeyra Pamuk et Matt Spetalnick 7 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis se préparent à imposer des sanctions à une dizaine de responsables chinois en raison de leur rôle présumé dans la disqualification par Pékin de législateurs de l'opposition à Hong Kong, selon trois sources. Cette décision, qui pourrait être prise dès lundi, visera des responsables du Parti communiste chinois (PCC), l'administration de Donald Trump maintenant la pression sur Pékin dans les dernières semaines de son mandat. Le Département d'Etat et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Jusqu'à 14 personnes, dont des fonctionnaires du Parlement chinois ou de l'Assemblée populaire nationale, et des membres du PCC, seraient visés par des mesures telles que le gel des avoirs et des sanctions financières, selon deux sources. Un fonctionnaire américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que plusieurs personnes seraient sanctionnées. Les sources n'ont pas mentionné leurs noms ou leurs fonctions. (version française Camille Raynaud)

