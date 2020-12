Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA prennent des sanctions contre le président tchétchène Kadirov Reuters • 10/12/2020 à 17:37









WASHINGTON, 10 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir pris des sanctions contre Ramzan Kadirov, président de la république russe de Tchétchénie et proche allié de Vladimir Poutine, pour atteintes aux droits de l'homme. Le Trésor américain précise dans un communiqué avoir aussi décidé de sanctionner six entreprises installées en Russie et cinq personnes en plus de Ramzan Kadirov, toutes étroitement liées à lui. Outre ces personnalités et entités liées à la Tchétchénie, les Etats-Unis ont aussi pris des sanctions contre trois personnes à Haïti et cinq autres au Yémen, proches des services de sécurité des Houthis, également pour atteintes aux droits de l'homme. (Arshad Mohammed et Andrea Shalal version française Bertrand Boucey)

