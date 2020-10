Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA pourraient vite retirer le Soudan de leur liste des pays parrains du terrorisme Reuters • 19/10/2020 à 18:52









WASHINGTON, 19 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis sont proches d'un accord avec le Soudan pour le retirer de leur liste des pays parrains du terrorisme et une annonce pourrait intervenir dans les prochains jours, a-t-on appris lundi auprès de deux responsables américains. Un tel accord pourrait aussi inciter le Soudan, pays d'Afrique de l'Est, à progresser vers l'instauration de relations diplomatiques avec Israël, a dit l'un de ces responsables à Reuters, à l'image des accords que l'administration Trump est déjà parvenue à faire conclure entre l'Etat hébreu, d'une part, et les Emirats arabes unis et Bahreïn d'autre part. Tous les détails d'un éventuel accord impliquant le Soudan ne sont pas encore finalisés, a dit cette source. (Matt Spetalnick version française Bertrand Boucey)

