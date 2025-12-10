Les USA ont saisi un pétrolier au large du Venezuela

par Idrees Ali, Phil Stewart et Steve Holland

Les Etats-Unis ont saisi un pétrolier au large des côtes du Venezuela, a dit mercredi le président américain Donald Trump, une décision qui risque d'aggraver les tensions entre Washington et Caracas.

"Nous venons de saisir un pétrolier au large du Venezuela, un gros pétrolier, très gros, le plus gros à vrai dire, et d'autres choses se passent", a dit Donald Trump.

Le locataire de la Maison blanche a ordonné le renforcement massif de la présence militaire américaine dans la région, avec notamment le déploiement d'un porte-avions, d'avions de chasse et de dizaines de milliers de soldats.

La saisie de ce navire pourrait annoncer la mise en place de nouvelles mesures visant à s'emparer du pétrole vénézuélien, principale source de revenus du pays.

Trois responsables américains, qui ont requis l'anonymat, ont dit que l'opération avait été dirigée par les garde-côtes. Ils n'ont fourni aucune information sur le pétrolier où le lieu où l'opération s'était déroulée.

(Avec Liz Hampton, Jonathan Saul, et Matt Spetalnick; version française Camille Raynaud)