Les USA, l'Ukraine et la Russie proches d'une "solution diplomatique"-émissaire russe

par Gleb Bryanski et Jasper Ward

Kirill Dmitriev, envoyé spécial de Vladimir Poutine pour l'investissement et la coopération économique, a déclaré vendredi qu'il pensait que Moscou, Washington et Kyiv étaient proches d'une solution diplomatique pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

La rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'a pas été annulée mais reportée, a également dit Kirill Dmitriev à CNN après être arrivé à Washington pour des discussions avec des responsables américains.

Donald Trump a déclaré mercredi avoir annulé le sommet attendu avec son homologue russe Vladimir Poutine, citant l'absence de progrès diplomatiques et le sentiment que le moment ne lui semblait pas opportun pour une telle rencontre.

"Je pense que la Russie, les Etats-Unis et l'Ukraine sont assez proches d'une solution diplomatique", a cependant déclaré vendredi Kirill Dmitriev, sans toutefois fournir de détails.

Les Européens planchent avec Kyiv sur un nouveau plan pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui serait basé sur les lignes de front actuelles.

"Reconnaître que cela tient aux lignes de front, il s'agit d'une grande avancée pour le président (ukrainien Volodimir) Zelensky", a estimé Kirill Dmitriev. "Vous savez, précédemment, sa position était que la Russie devait se retirer complètement. Je pense donc que nous sommes assez proches d'une solution diplomatique."

Le déplacement de Kirill Dmitriev aux Etats-Unis, prévu de longue date, intervient alors que Washington a imposé mercredi des sanctions contre la Russie en lien avec la guerre en Ukraine, ciblant les grandes entreprises pétrolières russes Lukoil et Rosneft.

Kirill Dmitriev, qui a refusé de dévoiler qui il rencontrerait lors de sa visite, a dit que le dialogue entre Moscou et Washington se poursuivrait malgré les sanctions.

Selon le site d'information Axios, l'émissaire spécial du Kremlin rencontrerait samedi l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, à Miami.

(version française Camille Raynaud)