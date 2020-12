Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA imposent des restrictions de visa aux membres du Parti communiste chinois-NYT Reuters • 03/12/2020 à 12:00









3 décembre (Reuters) - L'administration américaine a décidé d'imposer des restrictions de voyage aux Etats-Unis aux membres du Parti communiste chinois et à leurs familles, rapporte jeudi le New York Times (NYT), une mesure dénoncée par la Chine. Dans le cadre des nouvelles règles publiées mercredi, la validité des visas des membres du Parti et de leurs familles est désormais limitée à un mois et une seule entrée sur le territoire américain, précise le journal, citant des sources proches du dossier. Ces visas étaient auparavant valables pour une durée maximale de 10 ans. "Il s'agit clairement d'une forme d'oppression politique accrue à l'égard de la Chine par certaines forces anti-chinoises extrêmes aux Etats-Unis qui agissent par idéologie et dans le cadre d'une mentalité profondément enracinée dans la guerre froide", a déclaré jeudi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, lors d'un point de presse. Le New York Times, citant un porte-parole du département d'Etat américain, écrit que cette mesure fait partie d'un plan en cours visant à protéger les Etats-Unis de "l'influence malveillante" du Parti communiste chinois. Le département d'Etat américain n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters. Sous son mandat, le président sortant américain, Donald Trump, a lancé une série d'initiatives contre la Chine, allant de la menace de nouveaux droits de douane, à la critique de gestion de la pandémie de coronavirus par Pékin, en passant par la dénonciation de l'emprise de la Chine à Hong Kong ou encore de ses revendications en mer de Chine méridionale. (Derek Francis à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

