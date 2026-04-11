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Les USA acceptent de libérer des avoirs iraniens gelés, dit une source iranienne
information fournie par Reuters 11/04/2026 à 12:53

(Actualisé avec démenti américain)

par Parisa Hafezi

Une source iranienne de haut rang a déclaré samedi que les Etats-Unis avaient accepté de libérer des avoirs iraniens gelés au Qatar et dans des banques d'autres pays étrangers, ce qu'un responsable américain a par la suite démenti.

Cette source iranienne a dit voir dans cette initiative un gage de "sérieux" dans la recherche d'un accord de paix entre Iran et Etats-Unis lors des négociations prévues au Pakistan.

Un dégel d'avoirs iraniens estl'une des conditions préalables posées par Téhéran à l'ouverture de discussions directes avec Washington.

La source iranienne de haut rang, qui a requis l'anonymat, a déclaré à Reuters qu'un dégel d'avoirs était "directement lié au fait de garantir un passage sûr par le détroit d'Ormuz", ce qui devrait constituer un point majeur des discussions prévues à Islamabad.

Cette source n'a pas précisé la valeur globale des avoirs concernés. Une autre source iranienne a dit que les Etats-Unis avaient accepté de libérer 6 milliards de dollars de fonds iraniens bloqués au Qatar.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Ces 6 milliards de dollars, gelés en 2018, devaient être libérés en 2023 dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers entre Iran et Etats-Unis mais ils ont été de nouveau bloqués par la précédente administration américaine de Joe Biden à la suite des attaques commises en Israël le 7 octobre 2023 par le Hamas palestinien, allié de Téhéran.

Ces fonds proviennent de la vente de pétrole iranien à la Corée du Sud et ont été initialement gelés dans des banques sud-coréennes lorsque Donald Trump a rétabli des sanctions contre l'Iran en 2018 lors de son premier mandat en tant que président des Etats-Unis.

Dans le cadre de l'échange de prisonniers de 2023 conclu sous la médiation de Doha, l'argent a été transféré sur des comptes bancaires qataris. L'accord prévoyait la libération de cinq Américains détenus en Iran contre le dégel de ces fonds et la libération de cinq Iraniens détenus aux Etats-Unis.

Les responsables américains avaient alors souligné que ces fonds devaient uniquement être destinés à des fins humanitaires et versés à des vendeurs agréés de nourriture, médicaments et équipements médicaux et agricoles sous la supervision du Trésor américain.

(Parisa Hafezi, avec Andrew Mills à Doha, version française Bertrand Boucey)

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