Les unités cloud d'Oracle et de Google concluent un accord permettant à Oracle de vendre des modèles Gemini

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un détail au quatrième paragraphe pour préciser que les modèles de Google continueront à fonctionner sur ses propres serveurs) par Stephen Nellis

Oracle ORCL.N et Alphabet GOOGL.O ont annoncé jeudi que leurs unités d'informatique en nuage avaient conclu un accord pour offrir les modèles d'intelligence artificielle Gemini de Google par le biais des services d'informatique en nuage et des applications commerciales d'Oracle. L'accord, similaire à celui qu'Oracle a conclu avec xAI d'Elon Musk en juin, permettra aux développeurs de logiciels d'utiliser les modèles de Google pour générer du texte, de la vidéo, des images et de l'audio.

Les entreprises qui utilisent les diverses applications d'Oracle pour les finances, les ressources humaines et la planification de la chaîne d'approvisionnement pourront également choisir d'utiliser les modèles de Google dans ces applications. L'accord porte sur la distribution. Les modèles eux-mêmes fonctionneront sur les serveurs de Google, mais les développeurs qui utilisent le nuage d'Oracle pourront y accéder par l'intermédiaire d'un produit Google appelé Vertex AI, qu'Oracle intégrera dans ses offres.

Les clients d'Oracle pourront payer les technologies d'intelligence artificielle de Google en utilisant le même système de crédits cloud qu'ils utilisent pour payer les services d'Oracle. Les deux entreprises n'ont pas divulgué les paiements éventuels qui seront effectués entre elles dans le cadre de l'accord.

Pour Oracle, cette démarche s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise qui consiste à offrir un menu d'options d'intelligence artificielle à ses clients plutôt que d'essayer de promouvoir sa propre technologie. Pour Google, il s'agit d'une nouvelle étape dans ses efforts pour étendre la portée de ses offres de services en nuage et gagner des clients d'entreprise loin de ses rivaux tels que Microsoft MSFT.O .