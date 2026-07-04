Les « Trump Accounts » feront leur apparition alors que les États-Unis entament les célébrations du 250e anniversaire de la fête de l'Indépendance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du Département du Trésor et des informations contextuelles sur les détracteurs; voir les paragraphes 14, 17 et 20)

* Les enfants nés entre 2025 et 2028 pourront bénéficier des « Trump Accounts », avec une contribution fédérale de 1 000 dollars

* Certaines entreprises américaines s'engagent à soutenir le programme

* Les partisans vantent les avantages de cette mesure en matière de constitution de patrimoine tout au long de la vie

* Les détracteurs se demandent si ces comptes permettront de réduire les inégalités de richesse à long terme

par Manya Saini

Après des mois de battage médiatique, l’administration du président Donald Trump lancera samedi son programme phare d’investissement « de la naissance à l’âge adulte », les « Trump Accounts », alors que les États-Unis entament les célébrations marquant le 250e anniversaire de leur indépendance. « Trump Accounts », qui offrira aux citoyens américains nés entre 2025 et 2028 un compte d’investissement financé par l’État d’un montant de 1 000 dollars, que les familles pourront alimenter,vise à promouvoir l’investissement et l’éducation financière dès le plus jeune âge. Ce programmevient s’ajouter aux autres instruments d’épargne, notamment les plans d’épargne-études et les comptes de retraite, qui bénéficient d’avantages fiscaux. Certains détracteurs ont toutefois fait valoir que ces comptes n’apporteraient pas grand-chose aux familles à faibles revenus qui ne disposent pas d’un revenu disponible suffisant pour y cotiser.

« La contribution fédérale de 1 000 dollars à la naissance contribue à lever l’obstacle que représente le fait de ne rien avoir pour commencer, ce qui a toujours été l’un des principaux freins à l’épargne », a déclaré Andy Blocker, responsable des politiques, de la réglementation et des relations gouvernementales au sein de la société de services financiers Edward Jones.

« Si, d’ici la fin de l’année, davantage de familles disposent d’un moyen concret de commencer à épargner et à investir pour l’avenir financier de leurs enfants, ce sera une réussite. »

LES EXPERTS EN POLITIQUE DÉBATTENT DE L’IMPACT À LONG TERME

Alors que les partisans saluent les « Trump Accounts » comme un moyen d’encourager l’investissement dès le plus jeune âge, certains experts en politique se demandent si cette mesure permettra de réduire significativement les écarts de richesse, arguant que les rendements dépendront en grande partie de la capacité des familles à verser des cotisations régulières et de décennies de hausses boursières soutenues.

«Les aides gouvernementales ont depuis longtemps fait leurs preuves en matière d’échec à sortir les gens de la pauvreté, et il n’y a guère de raisons de penser que celle-ci sera différente», a déclaré Adam Michel, directeur des études sur la politique fiscale au Cato Institute, un groupe de réflexion basé à Washington.

Il a ajouté que les abondements des employeurs risquaient de se concentrer sur les grandes entreprises. « Le véritable bénéfice revient aux familles qui ont déjà un emploi stable et la capacité d’épargner », a précisé M. Michel.

LES ENTREPRISES SE MOBILISENT EN FAVEUR DE CETTE INITIATIVE

Plusieurs grandes entreprises américaines se sont engagées à soutenir le programme, que ce soit par des abondements patronaux ou des financements de démarrage supplémentaires. Parmi les entreprises participantes figurent le géant des paiements Visa V.N , l’entreprise technologique Dell <DELL.N >, et la société de médias et de télécommunications Comcast CMCSA.O . En début de semaine, le fabricant de puces Micron MU.O s’est engagé à verser 250 millions de dollars pour soutenir les « Trump Accounts ». Parmi les autres entreprises participantes figurent « quelques petites entreprises », a précisé une porte-parole du Département du Trésor.

Ce lancement intervient alors que la hausse du coût de la vie est devenue un enjeu majeur pour les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Les responsables politiques de tous bords se tournent de plus en plus vers des propositions visant à aider les familles à se constituer un patrimoine et à améliorer leur sécurité financière à long terme. « Les "Trump Accounts" garantissent l'égalité des chances en permettant à tous les parents d'investir dans l'avenir de leurs enfants, et pas seulement aux familles aisées disposant de fonds fiduciaires », a déclaré la porte-parole du Trésor.

Environ 3,6 millions d’enfants sont nés aux États-Unis en 2025, selon les données provisoires du CDC américain. Si seuls les citoyens américains nés pendant le second mandat de Trump recevront la contribution gouvernementale de 1 000 dollars, les Américains peuvent ouvrir un « Trump Account » pour leurs enfants de moins de 18 ans disposant d’un numéro de Sécurité sociale valide.

L’année dernière, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclenché une tempête politique en déclarant que ces comptes pourraient un jour permettre au gouvernement de privatiser le programme de retraite de la Sécurité sociale . Après que ses propos eurent suscité de vives critiques de la part des législateurs démocrates, il a affirmé que l’administration s’engageait à protéger la Sécurité sociale.

Le Département du Trésor supervise le programme, dont l’administration est assurée par la société de courtage Robinhood HOOD.O et la banque dépositaire BNY BNY.N . Le Département du Trésor a exhorté les familles à rester vigilantes face aux escroqueries et aux fraudeurs, et a fourni des informations sur les éléments à surveiller.

L’ouverture des comptes est gratuite, et les parents, les membres de la famille, les employeurs et les organisations caritatives peuvent verser jusqu’à 5 000 dollars par an, avant imposition.

Les versements sont automatiquement investis dans un fonds indiciel à faible coût conçu pour la croissance à long terme. Les titulaires de compte prennent le contrôle à leur 18e anniversaire; ils peuvent alors retirer les fonds ou continuer à investir. Les plus-values seront imposées au moment du retrait.

Sur son site web, Trump Accounts estime que, sur la base des rendements moyens historiques de l’indice S&P 500, un enfant bénéficiant de versements annuels de 5 000 dollars pourrait accumuler environ 271 000 dollars à l’âge de 18 ans. Ce montant pourrait atteindre environ 13 millions de dollars à l’âge de 55 ans si les mêmes versements annuels se poursuivent, bien que les rendements réels soient susceptibles de varier en fonction des conditions du marché. Au lancement, tous les versements seront investis dans l’ETF State Street SPDR Portfolio S&P 500, un fonds négocié en bourse (ETF) à faible coût qui réplique l’indice de référence des actions américaines. La gamme d’investissements complémentaire du programme comprend des ETF de BlackRock

BLK.N et Vanguard, qui offrent une large exposition au marché boursier américain.

« L’idée derrière les "Trump Accounts" est de permettre à davantage de personnes de participer au plus grand vecteur de création de richesse de la planète, à savoir le marché américain », a déclaré Steve Quirk, directeur des services de courtage chez Robinhood.