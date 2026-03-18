Les travailleurs syndiqués de Samsung en Corée du Sud approuvent le plan de grève

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(Plus de commentaires de la part du syndicat, le contexte du conflit) par Hyunjoo Jin

Les travailleurs syndiqués de Samsung Electronics 005930.KS en Corée du Sud ont voté mercredi pour autoriser une grève, aggravant un conflit de travail sur les primes et augmentant le risque de perturbations de la production chez le plus grand fabricant de puces mémoire du monde.

Au total, 93 % des 66 019 travailleurs ayant voté ont approuvé le plan de grève, a indiqué le syndicat.

Si les travailleurs ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils prévoient de faire grève pendant 18 jours à partir du 21 mai, a déclaré le syndicat.

Le syndicat a déclaré que ce soutien massif constituait un "avertissement fort" indiquant que la direction devait répondre aux demandes du syndicat.

Samsung n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Une grève chez le fabricant de puces pourrait aggraver les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs, dans un contexte de forte demande pour les opérations des centres de données d'intelligence artificielle, qui a réduit l'approvisionnement des industries allant des voitures aux smartphones en passant par les ordinateurs.

Les membres du syndicat ont commencé à voter la semaine dernière après l'échec des négociations salariales entamées à la fin de l'année dernière.

Le syndicat représente près de 90 000 travailleurs, soit plus de 70 % de sa main-d'œuvre totale de 125 000 personnes en Corée du Sud.

La frustration croissante des employés de Samsung face à l'écart de rémunération avec ses principaux rivaux a entraîné une augmentation du nombre de membres du syndicat dans les semaines qui ont suivi l'acceptation par le fabricant de puces SK Hynix 000660.KS de la demande de réforme des rémunérations formulée par son syndicat en septembre.

Le syndicat de Samsung demande à l'entreprise de suivre l'exemple de SK Hynix, de supprimer le plafond des primes et de lier le montant des primes au bénéfice d'exploitation.

Samsung a déclaré que la suppression du plafond rendrait difficile le financement des investissements futurs et la rémunération des actionnaires dans un secteur cyclique à forte intensité de capital.

Samsung dépend fortement de la Corée du Sud pour sa production de puces mémoire, produisant 100 % de ses puces DRAM et fabriquant deux tiers de ses puces NAND dans le pays, selon les données du chercheur Counterpoint.

Selon Sohn In-joon, analyste chez Heungkuk Securities, le syndicat aura fort à faire pour parvenir à un accord en raison de la question épineuse de l'abolition du plafond des primes, qui s'élève actuellement à 50 % du salaire annuel.

La suppression du plafond pourrait creuser un écart de rémunération entre les entreprises de puces et d'autres entreprises telles que les téléphones et les téléviseurs, qui devraient afficher des bénéfices faibles en raison de la concurrence et de la hausse des prix des puces, a déclaré M. Sohn.