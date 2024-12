Les travailleurs de Starbucks étendent la grève à plusieurs villes des États-Unis, dont New York

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les employés de Starbucks SBUX.O ont étendu leur grève à quatre villes américaines supplémentaires, dont New York, a annoncé samedi en fin de journée le syndicat représentant plus de 10.000 baristas.

La grève de cinq jours, qui a commencé vendredi et a initialement fermé les cafés Starbucks de Los Angeles, Chicago et Seattle, s'est étendue au New Jersey, à New York, à Philadelphie et à Saint-Louis, a déclaré Workers United dans un communiqué. L'organisation n'a pas précisé où se déroulait le débrayage dans le New Jersey.

Starbucks n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures d'ouverture.

Les négociations entre la chaîne de cafés et le syndicat ont abouti à une impasse en raison de problèmes non résolus concernant les salaires, le personnel et les horaires, ce qui a conduit à la grève.

Le syndicat fait grève dans dix villes, dont Columbus, Denver et Pittsburgh, pendant la période des fêtes de fin d'année, qui risque d'avoir un impact sur les ventes de Noël de l'entreprise.

Workers United a averti vendredi que la grève pourrait toucher "des centaines de magasins" d'ici mardi, veille de Noël.

Starbucks a entamé des négociations avec le syndicat en avril. Elle a déclaré ce mois-ci avoir mené plus de huit séances de transactions, au cours desquelles 30 accords ont été conclus.

La société exploite plus de 11 000 magasins aux États-Unis et emploie environ 200 000 personnes.