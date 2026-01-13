Les travailleurs de la raffinerie de Whiting entament des négociations contractuelles avec BP

(Ajout de la réponse de l'entreprise dans le dernier paragraphe) par Nicole Jao

Les travailleurs de la raffinerie de BP BP.L à Whiting, dans l'Indiana, sont en train de négocier leur contrat avec la major pétrolière britannique, qui a proposé des changements, y compris des suppressions d'emplois dans l'installation de 440 000 barils par jour, a déclaré mardi le syndicat United Steelworkers.

Le syndicat local des Métallos représente environ 800 travailleurs à Whiting, la plus grande raffinerie du Midwest américain.

Le syndicat a déclaré que BP avait proposé une série de changements sur le lieu de travail, notamment la suppression de plus de 200 emplois syndiqués dans les domaines de l'exploitation, de la maintenance et de la sécurité environnementale, ainsi que la suppression de certaines protections sur le lieu de travail.

"Nous voulons que BP réussisse et nous pouvons lui montrer des moyens d'opérer plus efficacement. Mais cela ne peut se faire aux dépens des hommes et des femmes qui ont consacré leur carrière au succès de BP", a déclaré Eric Schultz, président de la section locale 7-1 de l'USW.

La convention collective actuelle, d'une durée de trois ans, expire le 31 janvier.

Un porte-parole de BP a refusé de commenter les négociations en cours, mais a déclaré que l'entreprise s'engageait à négocier de bonne foi.