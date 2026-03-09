Les travailleurs de JBS vont faire grève dans une usine de bœuf aux États-Unis, alors que les consommateurs sont confrontés à des prix record

Environ 3 800 travailleurs de l'usine de conditionnement de viande JBS à Greeley, dans le Colorado, prévoient de se mettre en grève à partir du 16 mars, a annoncé lundi le syndicat des travailleurs, paralysant ainsi la production de l'une des plus grandes usines de viande bovine des États-Unis, alors que les consommateurs sont confrontés à des prix record.

L'interruption de travail oppose une main-d'œuvre composée en grande partie d'immigrés au plus grand producteur de viande du monde, et a déjà poussé les éleveurs à livrer le bétail à d'autres installations.

Les prix de la viande bovine ont atteint des records cette année, après que l'offre nationale de bétail a chuté pour atteindre son niveau le plus bas en 75 ans. Les conditionneurs de viande, dont JBS, profitent de la hausse des prix, mais doivent aussi payer des coûts records pour acheter les bovins destinés à l'abattage.

En novembre, JBS a annoncé un bénéfice de 581 millions de dollars pour le troisième trimestre, en baisse par rapport aux 693 millions de dollars de l'année précédente.

"Alors que les clients paient plus qu'ils ne l'ont jamais fait, rien de tout cela ne se répercute sur les travailleurs de première ligne qui effectuent le gros du travail", a déclaré Kim Cordova, présidente de la section 7 du syndicat United Food and Commercial Workers, qui représente les travailleurs de Greeley.

JBS a eu recours à des pratiques déloyales et n'a pas négocié équitablement un nouveau contrat au cours des huit derniers mois, a déclaré Mme Cordova. Les travailleurs voulaient que les salaires suivent l'inflation et que l'entreprise cesse de leur faire payer le remplacement des équipements de protection qu'ils portent pour faire leur travail en toute sécurité, a-t-elle ajouté.

JBS a déclaré qu'elle respectait la législation du travail, qu'elle cherchait à parvenir à un accord équitable et qu'elle facturait aux employés les équipements de protection perdus ou endommagés de manière malveillante.

"Nous nous en tenons à l'offre que nous avons présentée", a déclaré JBS. "Elle est solide, équitable et conforme au contrat national historique conclu en 2025."

L'année dernière, les travailleurs syndiqués du conditionnement de la viande dans plusieurs usines ont ratifié un tout premier contrat national avec JBS. Toutefois, les travailleurs de Greeley bénéficiaient déjà de certains avantages dans ce contrat, notamment les congés de maladie, a déclaré Mme Cordova.

JBS a indiqué qu'elle ajustait actuellement les livraisons de bétail et les programmes de traitement à Greeley et qu'elle déplaçait la production vers d'autres installations afin de répondre aux besoins des clients.

La société n'a pas abattu de bétail à l'usine lundi. Les engraisseurs de bétail ont déclaré que JBS avait annulé l'abattage à Greeley pour toute la semaine, et un engraisseur a déclaré qu'il livrait le bétail à une installation de la société à Cactus, au Texas, à la place.

"Nous avons beaucoup plus d'espace d'abattage que de bovins finis prêts à être abattus", a déclaré Corbitt Wall, analyste du marché du bétail pour DVAuction. Les éleveurs vont "simplement les déplacer ailleurs."

Le conditionneur de viande rival Tyson Foods TSN.N a fermé une énorme usine de viande bovine dans le Nebraska cette année.